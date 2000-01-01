Азаренко — вторая по числу матчей на WTA-1000
Виктория Азаренко вышла на второе место по числу матчей на WTA-1000. Кто ещё вошёл в топ-3 теннисисток по этому показателю?
3-е место — Каролина Возняцки
На счету датчанки 264 матча на WTA-1000, 176 из которых она выиграла.
2-е место — Виктория Азаренко
Белоруска провела 266 матчей на турнирах WTA-1000, 191 из которых она выиграла.
1-е место — Петра Квитова
В активе чешки 274 матча, 179 из которых она выиграла.
Азаренко — вторая по числу матчей на WTA-1000. Кто ещё в топ-3?
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