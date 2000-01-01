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Гауфф — четвёртая по победам в юном возрасте
Гауфф — четвёртая по победам в юном возрасте
Коко Гауфф вышла на четвёртое место по количеству побед в основной сетке WTA среди юных игроков в этом веке. Кто ещё вошёл в топ-5?
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5-е место — Николь Вайдишова
5-е место — Николь Вайдишова
В активе чешской теннисистки 153 победы до 20 лет.
4-е место — Коко Гауфф
4-е место — Коко Гауфф
Американка выиграла 154 матча в основной сетке до 20 лет.
3-е место — Каролина Возняцки
3-е место — Каролина Возняцки
На счету датчанки 165 побед в юном возрасте.
2-е место — Ким Клейстерс
2-е место — Ким Клейстерс
Бельгийская теннисистка выиграла 172 матча в основной сетке.
1-е место — Мария Шарапова
1-е место — Мария Шарапова
Россиянка удерживает рекорд по победам в этой категории. В активе Марии их 204 в возрасте до 20 лет.
Гауфф вышла на четвёртое место по победам в основной сетке WTA в возрасте до 20 лет
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