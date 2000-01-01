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Все российские победители турнира в Дохе
Все российские победители турнира в Дохе
Карен Хачанов обыграл Якуба Меншика (7:6 (14:12), 6:4) в финале турнира в Дохе. До 17-й ракетки мира на турнире побеждали ещё три россиянина. Кто же?
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Николай Давыденко
Николай Давыденко
В январе 2010 года россиянин в финале обыграл Рафаэля Надаля — 0:6, 7:6 (11:9), 6:4.
Андрей Рублёв
Андрей Рублёв
В январе 2020 года теннисист победил Корентена Муте — 6:2, 7:6 (7:3).
Даниил Медведев
Даниил Медведев
В феврале 2023 года россиянин в финале обыграл Энди Маррея — 6:4, 6:4.
Хачанов выиграл турнир в Дохе. Кто ещё из россиян побеждал в столице Катара?
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