Главные трофеи сборной России по теннису
7 марта главному герою нашего тенниса Шамилю Тарпищеву исполнилось 76 лет! В честь дня рождения крутейшего наставника сборной России мы решили вспомнить лучшие победы наших команд под его руководством.
Кубок Дэвиса
В качестве капитана Тарпищев привёл сборную России к трём победам на турнире. В 2002 году россияне в драматичной борьбе обыграли французов (3:2), в 2006-м — разобрались с Аргентиной (3:2).
Кубок Дэвиса
В 2021 году вместе с Тарпищевым россияне разгромили Хорватию (2:0). Пока этот трофей остаётся последним для сборной России.
Кубок Федерации
Вместе с Шамилем Анвяровичем титулы брала и женская команда. В 2004 и 2005 годах россиянки дважды подряд обыграли в финале француженок со счётом 3:2. Первая игра прошла в Москве, а вторая — в Париже.
Кубок Федерации
В 2007 и 2008 годах сборная России взяла ещё два трофея. Сперва наши девушки вместе с Тарпищевым разгромили Италию (4:0), а спустя год — Испанию (4:0).
Олимпийские игры
Под руководством Тарпищева Россия взяла на Олимпиадах четыре золотые медали. Первым чемпионом стал Евгений Кафельников. В 2000 году он победил на Играх в Сиднее в одиночном разряде. Это золото стало первым в теннисе в истории России.
Олимпийские игры
В 2008 году триумфатором стала Елена Дементьева. На подиуме тогда оказались ещё две россиянки: Динара Сафина и Вера Звонарёва.
Олимпийские игры
Дальше золотые медали брали уже в командных состязаниях. В 2016 году в женском парном разряде победу одержали Екатерина Макарова и Елена Веснина. А в 2021-м золото в миксте завоевали Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублёв.
Кубок Билли Джин Кинг
В 2021 году Шамиль Анвярович не был капитаном женской сборной, но всё равно руководил Федерацией тенниса России. Тогда наши девчонки завоевали обновлённый Кубок Билли Джин Кинг, одолев в финале Швейцарию (2:0).
Главные трофеи сборной России по теннису. Мгновения триумфа глазами Шамиля Тарпищева
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