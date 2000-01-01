Главные трофеи сборной России по теннису. Мгновения триумфа глазами Шамиля Тарпищева

Олимпийские игры

Под руководством Тарпищева Россия взяла на Олимпиадах четыре золотые медали. Первым чемпионом стал Евгений Кафельников. В 2000 году он победил на Играх в Сиднее в одиночном разряде. Это золото стало первым в теннисе в истории России.