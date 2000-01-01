Образы топ-теннисистов на «Оскаре»
В Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония вручения «Оскара». Мероприятие посетили известные теннисисты. В каких образах они были на красной ковровой дорожке?
Роджер Федерер
Швейцарский теннисист пришёл на церемонию в образе Джеймса Бонда: стильный костюм с белым пиджаком и в чёрных очках. Супруга Роджера Мирка тоже оделась соответствующе — стильно, но скромно.
Серена Уильямс
Американская теннисистка появилась на ковровой дорожке в элегантном чёрном платье с красивыми и необычными цветными вставками на груди. Образ Серены дополняли перчатки в аналогичном дизайне.
Ана Иванович
Сербская теннисистка пришла на церемонию в очаровательном жёлтом платье, а её супруг Бастиан Швайнштайгер был в классическом смокинге.
Настоящий Джеймс Бонд. Федерер и другие теннисисты посетили церемонию вручения «Оскара»
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