Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Образы топ-теннисистов на «Оскаре»
Образы топ-теннисистов на «Оскаре»
В Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония вручения «Оскара». Мероприятие посетили известные теннисисты. В каких образах они были на красной ковровой дорожке?
AMP-версия
Роджер Федерер
Роджер Федерер
Швейцарский теннисист пришёл на церемонию в образе Джеймса Бонда: стильный костюм с белым пиджаком и в чёрных очках. Супруга Роджера Мирка тоже оделась соответствующе — стильно, но скромно.
Серена Уильямс
Серена Уильямс
Американская теннисистка появилась на ковровой дорожке в элегантном чёрном платье с красивыми и необычными цветными вставками на груди. Образ Серены дополняли перчатки в аналогичном дизайне.
Ана Иванович
Ана Иванович
Сербская теннисистка пришла на церемонию в очаровательном жёлтом платье, а её супруг Бастиан Швайнштайгер был в классическом смокинге.
Настоящий Джеймс Бонд. Федерер и другие теннисисты посетили церемонию вручения «Оскара»
Читайте также
Федерер на матче «Голден Стэйт Уорриорз». Видео
Федерер на матче «Голден Стэйт Уорриорз». Видео
Главные трофеи сборной России по теннису
Главные трофеи сборной России по теннису
Все российские победители турнира в Дохе
Все российские победители турнира в Дохе
Гауфф — четвёртая по победам в юном возрасте
Гауфф — четвёртая по победам в юном возрасте
Азаренко — вторая по числу матчей на WTA-1000
Азаренко — вторая по числу матчей на WTA-1000
Синнер повторил крутое достижение «Большой тройки»
Синнер повторил крутое достижение «Большой тройки»
Ига Свёнтек снова бьёт рекорды
Ига Свёнтек снова бьёт рекорды
Милейшая реакция детей на мерч Рублёва. Видео
Милейшая реакция детей на мерч Рублёва. Видео
Лидеры по реализованным брейк-пойнтам на AO-2024
Лидеры по реализованным брейк-пойнтам на AO-2024
Медведев — лидер по виннерам на AO-2024
Медведев — лидер по виннерам на AO-2024
«Ювентус» подписал Карлоса Алькараса. Что?
«Ювентус» подписал Карлоса Алькараса. Что?
Названы пять лучших матчей Australian Open — 2024
Названы пять лучших матчей Australian Open — 2024
Топ-5 Чемпионской гонки ATP после AO-2024
Топ-5 Чемпионской гонки ATP после AO-2024
Кто сыграл в финалах ТБШ во всех разрядах?
Кто сыграл в финалах ТБШ во всех разрядах?
Крутая статистика Медведева против игроков топ-10
Крутая статистика Медведева против игроков топ-10
У Соболенко уникальный рекорд на харде
У Соболенко уникальный рекорд на харде

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android