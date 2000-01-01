Топ-5 самых низкорейтинговых игроков, побеждавших первую ракетку мира

2-е место — Танаки Коккинакис — Роджер Федерер

На турнире в Майами в 2018 году Коккинакис одержал победу над Федерером во втором раунде со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (4). Тогда Танаки занимал 175-е место в рейтинге.