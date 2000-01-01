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Топ-5 побед андердогов над первой ракеткой мира
Топ-5 побед андердогов над первой ракеткой мира
Новак Джокович сенсационно проиграл Луке Нарди на турнире в Индиан-Уэллсе. А как выглядит топ-5 самых низкорейтинговых игроков, побеждавших первую ракетку мира на «Мастерсах»?
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5-е место — Николас Перейра — Томас Мустер
5-е место — Николас Перейра — Томас Мустер
В 1996 году на турнире в Майами Перейра обыграл Мустера во втором круге со счётом 7:6 (4), 6:4. Тогда Николас занимал 114-е место в рейтинге.
4-е место — Лука Нарди — Новак Джокович
4-е место — Лука Нарди — Новак Джокович
В 2024 году Джокович проиграл Нарди со счётом 4:6, 6:3, 3:6 в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе. Лука располагался на тот момент на 123-м месте рейтинга.
3-е место — Вашек Поспишил — Энди Маррей
3-е место — Вашек Поспишил — Энди Маррей
В 2017 году во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе Поспишил обыграл Маррея со счётом 6:4, 7:6 (5). Вашек тогда располагался на 129-м месте рейтинга.
2-е место — Танаки Коккинакис — Роджер Федерер
2-е место — Танаки Коккинакис — Роджер Федерер
На турнире в Майами в 2018 году Коккинакис одержал победу над Федерером во втором раунде со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (4). Тогда Танаки занимал 175-е место в рейтинге.
1-е место — Франсиско Клавет — Ллейтон Хьюитт
1-е место — Франсиско Клавет — Ллейтон Хьюитт
В 2003 году на турнире в Майами Клавет обыграл Хьюитта 6:4, 6:4 во втором раунде. Тогда Франсиско шёл на 178-м месте в рейтинге.
Топ-5 самых низкорейтинговых игроков, побеждавших первую ракетку мира
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