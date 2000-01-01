Открыл школу бокса и играл в популярном ТВ-шоу. Герой Олимпиады в Лондоне завершил карьеру

Первые слова Волкова после награждения

«Для меня это последняя победа в карьере. Я ухожу чемпионом – для этого я приходил в этот спорт. Слова благодарности всем, кто был на этом пути со мной рядом. Я люблю волейбол. Как игрок я не выйду на площадку».