Открыл школу бокса и играл в популярном ТВ-шоу. Герой Олимпиады в Лондоне завершил карьеру

Просто Волк
Олимпийский чемпион 2012 года Александр Волков, или Волк, прощается с волейболом, правда, в качестве игрока. Он решил тренировать.
Об уходе волейболист сообщил клубу ещё до старта сезона. Но расчувствовался уже во время празднования титула чемпиона России: сидел в объятиях коллег и ревел.
Первые слова Волкова после награждения
«Для меня это последняя победа в карьере. Я ухожу чемпионом – для этого я приходил в этот спорт. Слова благодарности всем, кто был на этом пути со мной рядом. Я люблю волейбол. Как игрок я не выйду на площадку».
Первая команда
Кстати, в финале за золото лиги он обыграл свой первый клуб – в «Динамо» 17-летний Саша только начинал карьеру. И там отыграл в разные годы восемь лет.
Тогда же он мечтал о первой сборной: «Стараюсь на этом не зацикливаться, но и ответственности не боюсь».
Мировой опыт
Единственный европейский опыт пришёлся на пик карьеры: с итальянским «Кунео» в 2011-м он выиграл Кубок Италии и серебро национального чемпионата.
Гигант в 210 см
В любой команде он был самым высоким. Поэтому не любил наземный общественный транспорт: не пользовался автобусами или троллейбусами. Ездил на метро!
Травмы
После сезона в Италии он вернулся в Россию, в казанский «Зенит», где и начались травмы. И даже операция по удалению осколка хряща в правом колене не помешала Волкову помочь клубу взять ЛЧ и чемпионат России.
Но нога напоминала о себе. Несмотря на серьёзный риск, он поехал на Олимпиаду. «Мы посоветовались с тренером и решили, что пожертвуем коленом, но попробуем добиться результата».
Триумф Лондона
Для 38-летнего Волкова, серебряного медалиста ЧЕ-2007 и шестикратного чемпиона России, то золото стало самым важным в карьере.
Жертвы
После каждого матча в Лондоне он буквально не мог ходить, но доктор сборной Ярослав Смакотнин всякий раз откачивал из сустава жидкость и возвращал блокирующего в строй.
Продолжение карьеры
Волков не уходит из волейбола – только теперь будет тренировать. Но какой клуб – пока неизвестно.
Хобби
Возможно, теперь Александр уделит время любимому хобби – боям. В 2015-м он даже открывал клуб для профессионалов и любителей Golden Tiger.
«Никогда раньше не разбирался в боях, но теперь всё чаще включаю телеканал «Боец». Когда ты сидишь у ринга и видишь нокаут, ощущаешь невероятные эмоции», – говорил он «Спорт-БО».
Волков вообще очень лёгок на подъём. Однажды «Зенит» командой пошёл на шоу «Уральские пельмени», даже там для участия в номере на сцену вышел Александр. Думается, он точно найдёт, чем себя занять.
Открыл школу бокса и играл в популярном ТВ-шоу. Герой Олимпиады в Лондоне завершил карьеру