Новый фильм про победу волейболистов на ОИ-2012
Помните ту великую победу наших волейболистов на Олимпиаде-2012? Эту драматичную историю решили экранизировать в фильме «Финал». Картина выйдет на экраны уже в феврале 2025 года!
О чём будет фильм?
В «Финале» будет рассказано три истории. Первая — советское и российское прошлое Владимира Алекно, а также волейболистов сборной, вторая — финал с Бразилией, эмоции болельщиков и спортсменов.
О чём будет фильм?
Третья история будет вымышленной. Она расскажет, как волейболист сборной на улицах Лондона, спеша на финал Игр и к своей невесте, встречает необычную девушку. Это знакомство грозит оборвать все планы спортсмена.
Кто сыграет?
Владимира Алекно в фильме сыграет Денис Шведов, а его супругу Екатерину — Кристина Асмус. Также на различные роли утверждены Сергей Шакуров, Ирина Пегова, Игорь Костолевский, Михаил Тройник, Игорь Миркурбанов, Софья Лебедева, Валентина Мазунина, Вадим Соснин и Влада Ерофеева.
Кто режиссёр?
Производством кинокартины занялись Владимир и Олег Пресняковы. До этого братья уже писали сценарии к спортивным драмам «Мистер Нокаут» и «Одиннадцать молчаливых мужчин».
В России снимут фильм про великую победу волейболистов на Олимпиаде-2012
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