В Турции говорят о романе 19-летней звезды российского волейбола. Кто пассия Федоровцевой

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Россиянка попала в заголовки турецких СМИ
Россиянка попала в заголовки турецких СМИ
Турецкие фанаты рассекретили звезду женского волейбольного «Фенербахче»: увидели её в одном из торговых центров столицы в компании местного футболиста. Тему подхватили медиа.
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На фото видно, как волейболистка сборной России держится за руку с мужчиной. Арина и раньше признавалась, что её часто приглашают не только на свидания: «Мне пишут, что я красивая. Замуж зовут с самого приезда».
На фото видно, как волейболистка сборной России держится за руку с мужчиной. Арина и раньше признавалась, что её часто приглашают не только на свидания: «Мне пишут, что я красивая. Замуж зовут с самого приезда».
Кто этот незнакомец?
Кто этот незнакомец?
Но это сообщение Арина, видимо, не смогла оставить без ответа. На фото – бывший футболист «Фенербахче», а сейчас голкипер турецкого клуба «Эюпспор» 23-летний Берке Озер. Клуб отлично стартовал: идёт в лидерах местной Первой лиги.
Недавно Федоровцева вместе с экс-диагональной «Фенера» и новой нападающей китайского чемпионата Анной Лазаревой следила с трибун за матчем команды. Они оформили «Гиресунспор» – 3:1.
Недавно Федоровцева вместе с экс-диагональной «Фенера» и новой нападающей китайского чемпионата Анной Лазаревой следила с трибун за матчем команды. Они оформили «Гиресунспор» – 3:1.
Как на это отреагировали турецкие фанаты
Как на это отреагировали турецкие фанаты
«Любовь между российской волейболисткой Ариной Федоровцевой и бывшим вратарем жёлто-синей команды Берке Озером документально подтверждена. Дуэт был замечен держащимся за руки в торговом центре», — пишет Fotomac.
В 2021 году москвичка перешла из казанского «Динамо» в «Фенербахче». Клуб обыграл «Экзачибаши» в финальной серии сезона-2022/2023, впервые за шесть лет подняв над головой трофей чемпиона Турции. Они также оформили серебро Кубка Турции. <br/>
В 2021 году москвичка перешла из казанского «Динамо» в «Фенербахче». Клуб обыграл «Экзачибаши» в финальной серии сезона-2022/2023, впервые за шесть лет подняв над головой трофей чемпиона Турции. Они также оформили серебро Кубка Турции.
Арина получила награду MVP как лучшая подающая турнира: она заколотила 82 эйса в турецком чемпионате и опередила своих ближайших конкуренток в топе, у Ханны Ортманн из «Тюрк Хава Йоллары» таких всего 32.
Арина получила награду MVP как лучшая подающая турнира: она заколотила 82 эйса в турецком чемпионате и опередила своих ближайших конкуренток в топе, у Ханны Ортманн из «Тюрк Хава Йоллары» таких всего 32.
«Чувствую себя прекрасно. Это настоящее блаженство, потому что путь к этому трофею был очень тяжёлым. Но мы продолжали напирать и верили, что станем чемпионами в конце сезона». <br/>
«Чувствую себя прекрасно. Это настоящее блаженство, потому что путь к этому трофею был очень тяжёлым. Но мы продолжали напирать и верили, что станем чемпионами в конце сезона».
Кажется, теперь о персоне Федоровцевой в Турции будут говорить не только в контексте волейбола. <br/>
Кажется, теперь о персоне Федоровцевой в Турции будут говорить не только в контексте волейбола.
В Турции говорят о романе 19-летней звезды российского волейбола. Кто пассия Федоровцевой
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