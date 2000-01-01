Четыре лучшие команды Кубка Столетия – «Динамо», «Зенит-Казань», «Локомотив» и «Зенит СПб» – напрямую вышли в 1/4 Кубка России. Ещё четыре прошли предварительные стадии.
«Енисей» — «Зенит-Казань»
Финалист Кубка Столетия из Казани встретится с «Енисеем» — красноярская команда обыграла «Динамо-ЛО» в двух матчах: оба завершились со счётом 3:1.
«Кузбасс» — «Динамо Москва»
Чемпион первого кубка в новом сезоне из Москвы встретится в 1/4 с кемеровчанами. Обе встречи «Факел» взял у АСК со счётом 3:1.
«Белогорье» — «Локомотив»
В Туле белгородцы нанесли поражение новичку чемпионата России, солигорскому «Шахтёру» — 3:1. Ранее также обыграли команду уже в трёх партиях (3:0).
«Факел» – «Зенит СПб»
«Факел» из Нового Уренгоя в 1/8 оформил Тюмень. Оба раза — по 3:0. И теперь на домашней площадке будет ждать питерский «Зенит», который ранее проиграл матч за 3-е место «Локо».
Павел Тетюхин разгромил формат
Не совсем доволен сеткой оказался капитан «Белогорья» Павел Тетюхин. «Кубок на вылет напрашивался. Отличная идея, но изначально понятная сетка даёт предсказуемость пар или ещё хуже — слив команд.
За первый год таких насчиталось три: «Динамо-ЛО», Оренбург, Тюмень. Все они слили из-за экономической или логистической выгоды. Мне кажется, это не очень нормально».
Матчи будут состоять из двух встреч — 4 и 11 ноября — с возможным «золотым» сетом в случае равенства побед. Стартовые матчи пройдут на площадках команд с более низким рейтингом по итогам Суперлиги сезона-2022/2023.
«Предсказуемость пар или ещё хуже — слив команд». Кто в 1/4 волейбольного Кубка России
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