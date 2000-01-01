Федоровцева подняла чемпионский кубок. Видео
Россиянки Арина Федоровцева и Ирина Фетисова вместе с «Фенербахче» выиграли чемпионат Турции. Капитан команды Эда Эрдем доверила поднимать чемпионский кубок Федоровцевой, ставшей лучшей подающей турнира. Вышло очень круто!
Федоровцевой доверили поднимать кубок после победы в чемпионате Турции. Видео
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