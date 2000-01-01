«Олимпиада — моя цель». Звезда волейбола России Федоровцева рассказала о жизни в Турции

О турецком языке

«Я учу турецкий, но обычно концентрируюсь на английском. Когда приехала сюда, то вообще не могла говорить. Знаю пару слов, но не могу их произнести. Чаще всего я использую турецкое Şöyle böyle, то есть «вот так». Возможно, в будущем смогу дать интервью на местном».