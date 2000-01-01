«Олимпиада — моя цель». Звезда волейбола России Федоровцева рассказала о жизни в Турции

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Российская звезда женского «Фенербахче» дала большое интервью изданию Anadolu Ajansi, где рассказала о семье спортсменов, желании стать лучшей в мире, моделинге и жизни в Турции, куда она переехала в 2021-м.
Российская звезда женского «Фенербахче» дала большое интервью изданию Anadolu Ajansi, где рассказала о семье спортсменов, желании стать лучшей в мире, моделинге и жизни в Турции, куда она переехала в 2021-м.
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«Мои родители — образец для подражания»
«Мои родители — образец для подражания»
«В семье спортсменов есть много преимуществ: мы знаем, как можем помочь друг другу. Я получаю советы от мамы, отца и брата. Они — образец для подражания».
«Верю, что стану лучшей в мире»
«Верю, что стану лучшей в мире»
«Я верю, что стану лучшей волейболисткой в ​​мире. Это самая большая цель. Я много работаю для этого и дальше буду делать всё возможное».
«Влюблена в страсть турок к волейболу»
«Влюблена в страсть турок к волейболу»
Люди в Турции очень любят и поддерживают волейбол. Турки невероятные. Они относятся ко мне очень тепло, говорят приятные слова даже на улице. Рада жить здесь и быть частью семьи «Фенербахче».
О любимом месте в Стамбуле
О любимом месте в Стамбуле
«В свой первый сезон я много путешествовала по Стамбулу. Есть места, где всегда чувствую особую энергию, что даже придаёт мне сил. Например, дворец Топкапы».
О Лиге чемпионов
О Лиге чемпионов
«Я действительно верю, что мы выиграем Лигу чемпионов в этом сезоне. У нас есть всё, чтобы добиться этого».
О моделинге
О моделинге
«Если получу рекламное предложение, то точно скажу «да». Если это не мешает моей спортивной жизни, то зачем отказываться…»
О турецком языке
О турецком языке
«Я учу турецкий, но обычно концентрируюсь на английском. Когда приехала сюда, то вообще не могла говорить. Знаю пару слов, но не могу их произнести. Чаще всего я использую турецкое Şöyle böyle, то есть «вот так». Возможно, в будущем смогу дать интервью на местном».
О местной кухне
О местной кухне
«Мне нравится большинство турецких блюд: например, люблю плов. Пробовала их даже готовить, но в основном получаются пока только завтраки».
Блиц
Блиц
Также Арину попросили рассказать, что ей приходит на ум при упоминании следующих слов:
Москва — мой дом;
Олимпийские игры — моя цель;
«Фенербахче» — энергия;
Стамбул — красочный город.
«Олимпиада — моя цель». Звезда волейбола России Федоровцева рассказала о жизни в Турции
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