Новый мировой рекорд посещаемости женского спорта!
В США студенческий спорт — это настоящий культ. Волейбольный матч между женскими командами побил мировой рекорд по посещаемости женского спорта! Это как вообще?
Огромные цифры
Матч между женскими студенческими командами «Небраска» и «Омаха» в день волейбола посетили 92 003 человека при вместимости в 85 тысяч! Это новый рекорд посещаемости в истории любых женских турниров.
Старый рекорд
Предыдущий максимум — 91 648 зрителей. Он был установлен на полуфинальном матче Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Вольфсбургом» (5:1).
Волейбольный космос
Матч студенческих команд почти дотянул и до мирового рекорда посещаемости в волейболе! В 1983 году на товарищеский матч Бразилия — СССР пришли 95 тысяч человек!
Домашняя победа
Кстати, в историческом студенческом матче победила «Небраска» — 3:0 (25:14, 25:14, 25:13). Просто посмотрите на эмоции трибун!
Студенческий матч в Небраске обновил мировой рекорд посещаемости женского спорта!
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