Американский связующий «Зенита-Казань» спел на русском. Видео

Американец Кристенсон спел на русском. Видео

«Зенит» одержал победу над «Динамо» (3:0) и стал 12-кратным чемпионом России! Команда продолжила традицию победных песен в автобусе, в процесс включились даже иностранцы. Посмотрите, как классно поёт Майка Кристенсон!