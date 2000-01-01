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Американец Кристенсон спел на русском. Видео
Американец Кристенсон спел на русском. Видео
«Зенит» одержал победу над «Динамо» (3:0) и стал 12-кратным чемпионом России! Команда продолжила традицию победных песен в автобусе, в процесс включились даже иностранцы. Посмотрите, как классно поёт Майка Кристенсон!
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Американский связующий «Зенита-Казань» спел на русском. Видео
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