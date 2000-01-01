Скандал с визами и нестабильные чемпионы Олимпиады. Определились финалисты Лиги наций

Топ-8 Лиги наций
Восемь сборных прошли в финальную стадию Лиги наций, которая состоится в польском Гданьске с 19 по 23 июля. Все команды провели по 12 встреч.
США
Лидер розыгрыша, который на протяжении трёх недель шёл вторым и дышал в спину Японии. Американцы одержали 10 побед в 12 матчах, проиграв на первой неделе Бразилии, на третьей — Аргентине. Самый результативный — Тори Дефалко (135 очков).
Япония
Японцы не проигрывали 2,5 недели, но уступили два последних матча Италии и Польше — до этого они взяли 10 встреч подряд. Самый результативный — Юки Исикава — набрал 205 очков: из них 12 — блоком, 16 — на подаче.
Польша
Подопечные Николы Грбича закрыли топ-3, также выиграв 10 из 12 матчей. Правда, они подтянулись в концовке — на третьей неделе обыграли Словению, Бразилию, Канаду и Японию. Самый результативный — Бартош Курек — набрал 75 очков.
Италия
Чемпионы Европы остались четвёртыми, выиграв девять матчей. Третью неделю они также отыграли образцово — забрали все четыре матча, а Юри Романо — 191 очко: 13 — на блоке, 21 — на подаче.
Аргентина
Южноамериканцы закончили Лигу наций в топ-5, а ещё соорудили самую продолжительную партию в этом розыгрыше: 43:41 — с США. Лусиано Палонски забрал 178 очков по итогам трёх недель.
Бразилия
Третью неделю вторая команда Южной Америки провела на 50%: проиграла Италии и Польше. Рикардо Лукарелли забрал 175 очков: 11 блоком и 17 — на подаче.
Словения
Волейболисты Словении, у которых уже была путёвка в плей-офф, в последнем для себя матче нанесли поражение Нидерландам — и не пустили тех в плей-офф. Самым результативным стал Тине Урнаут — у него 174 очка.
Франция
Без травмированного Эрвена Нгапета, который собирался всё же приехать на третью неделю, французы вырвали последнюю путёвку в финал — победили Германию. Тревор Клевено в том матче оформил 17 очков, став лучшим в своей сборной за три недели — 89 очков.
Пары четвертьфиналистов
По правилам турнира, первая команда встречается с восьмой, вторая — с седьмой и так далее. Так что пары 1/4 следующие:
США (1) — Франция (8);
Япония (2) — Словения (7);
Польша (3) — Бразилия (6);
Аргентина (4) — Италия (5).
США (1) — Франция (8);
Япония (2) — Словения (7);
Польша (3) — Бразилия (6);
Аргентина (4) — Италия (5).
Китайцы, которые заняли последнее место на турнире, сыграют в Кубке претендентов за право участвовать в следующем розыгрыше Лиги наций. Турнир пройдёт 27–30 июля в Катаре.
Кто оказался в подвале турнирной таблицы
А лучшие бомбардиры лиги — голландец Нимир Абдель-Азиз (217) и кубинец Хесус Эррера Хайме (212) — пролетели мимо финала. Как и Иран, часть сборной со скандалом не пустили в Америку.
Подробнее ознакомиться с итоговой таблицей можно здесь.
Подробнее ознакомиться с итоговой таблицей можно здесь.
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