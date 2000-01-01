Будущая звезда российского чемпионата зажигает в Лиге наций. А кто ещё попал в финал?

Главное разочарование

Сербки были третьими в 2022-м, в этом розыгрыше даже не попали в восьмёрку лучших — закончили турнир девятыми. Они проиграли все четыре матча первой недели и всего два — за оставшуюся часть турнира. Может быть, Тияну Бошкович нужно было приглашать в команду раньше?