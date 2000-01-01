Будущая звезда российского чемпионата зажигает в Лиге наций. А кто ещё попал в финал?

Топ-8 Лиги наций
Восемь сборных оказались в финальной стадии Лиги наций, которая пройдёт в американском Арлингтоне с 12 по 16 июля.
Польша
Десять побед в 12 матчах. Причём идеальной команда казалась первые полторы недели, но затем последовали поражения от Нидерландов (0:3) и США (2:3). Лидер турнира Магдалена Стысяк набрала 242 очка.
США
Американки не смогли удержать лидерство и взять 11 матчей из 12 — в финале предварительного этапа проиграли Китаю (2:3). Ещё одно поражение им нанесли японки. Помогать приехала капитан команды Келси Кук, хотя девушкам был обеспечен финал как принимающей стороне уже на старте третьей недели.
Турция
Команду тащила будущая нападающая калининградского «Локо» Эбрар Каракурт (158) и Мелисса Тереза Варгас (162). Сборная Даниэле Сантарелли стабильно отдавала по матчу в течение трёх недель: США (2:3), Польше (0:3) и Японии (2:3).
Бразилия
Девушки проиграли Китаю в первый день турнира, затем США, Канаде и Турции. Лучшей в составе команды стала Ана Каролина да Силва (99 очков): 60 — в атаке, 32 — на блоке и 7 — на подаче.
Китай
Китаянки начали турнир в числе лидеров — оформили шесть побед, но затем уступили Италии (2:3), Польше (0:3), Сербии (1:3) и даже Доминиканской Республике (2:3). Доигровщица Ли Инъин стала второй по очкам в атаке на турнире — 240.
Италия
Прошлогодние чемпионки едва втиснулись в финальную стадию. Без костяка — Паолы Эгону и Элен Пьетрини — сборная сделала минимум: проиграла фаворитам, взяли очки у андердогов.
Япония
Что мужская сборная, что женская удивляют на этом турнире: Япония украла очки у лидеров розыгрыша — пострадали США, Турция и Польша. Зато девушки неожиданно уступили Китаю, Германии, Сербии и Италии на финише турнира.
Германия
Ханна Ортман дотащила сборную с пятью поражениями в «Финал восьми»: 202 очка в нападении. Она — седьмая по результативности на турнире. Но впереди — лидеры Лиги наций.
Пары четвертьфиналистов
По правилам турнира первая команда встречается с восьмой, вторая — с седьмой и так далее. Так что пары 1/4 следующие:
Польша (1) — Германия (8);
США (2) — Япония (7);
Турция (3) — Италия (6);
Китай (4) — Бразилия (5).
Польша (1) — Германия (8);
США (2) — Япония (7);
Турция (3) — Италия (6);
Китай (4) — Бразилия (5).
Главное разочарование
Сербки были третьими в 2022-м, в этом розыгрыше даже не попали в восьмёрку лучших — закончили турнир девятыми. Они проиграли все четыре матча первой недели и всего два — за оставшуюся часть турнира. Может быть, Тияну Бошкович нужно было приглашать в команду раньше?
Будущая звезда российского чемпионата зажигает в Лиге наций. А кто ещё попал в финал?