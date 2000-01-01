Лучшие волейболисты России поборются за Кубок Столетия. Что это за турнир?

Что даёт участие?

Кубок Столетия — часть розыгрыша Кубка России. По его итогам определится посев команд в сетке плей-офф. Также участники получат денежные призы: 5 млн рублей за первое место, 2,5 млн — за второе место, 1,5 млн — за третье и по 1 млн — за четвёртое место.