Кубок Столетия по волейболу. Что за турнир?
7–8 октября в Калининграде проходят решающие матчи Кубка Столетия по волейболу среди мужчин. Собрали для вас всё самое главное про новый турнир.
Что за турнир?
Кубок Столетия — турнир, приуроченный к столетию российского волейбола. Это состязание уникальное, ведь будет проводиться лишь раз в истории.
Когда проходит?
Первые матчи прошли ещё в сентябре. По их итогу из восьми команд были определены полуфинальные пары, которые сыграют в «Финале четырёх». Заключительная часть турнира запланирована на 7–8 октября.
Кто участвует?
В турнире приняли участие восемь лучших команд чемпионата России — 2022/2023: «Зенит», «Зенит-Казань», «Белогорье», АСК, «Локомотив», «Динамо-ЛО», московское «Динамо» и «Факел».
Какой регламент?
Команды были разбиты на две группы. В каждой клубы сыграли между собой два круга. Лучшие команды вышли в «Финал четырёх», где разыграют призовые места.
Кто вышел в «Финал четырёх»?
В «Финале четырёх» образовались следующие пары: «Зенит-Казань» и «Локомотив», «Динамо» и «Зенит». Именно эти команды заняли первые два места в своих группах.
Что даёт участие?
Кубок Столетия — часть розыгрыша Кубка России. По его итогам определится посев команд в сетке плей-офф. Также участники получат денежные призы: 5 млн рублей за первое место, 2,5 млн — за второе место, 1,5 млн — за третье и по 1 млн — за четвёртое место.
Лучшие волейболисты России поборются за Кубок Столетия. Что это за турнир?
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