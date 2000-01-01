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Красивый удар Мусэрского! Видео
Красивый удар Мусэрского! Видео
Дмитрий Мусэрский — нереально крут! Вы посмотрите, какую красоту исполняет россиянин в «Сантори Санбёрдз». Кстати, недавно Мусэрский стал лучшим бомбардиром клубного чемпионата мира!
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Мусэрский отжигает в «Сантори Санбёрдз»! Видео крутого удара россиянина
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