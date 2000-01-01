Финальная часть сезона в мужском волейболе! Кто сыграет в плей-офф чемпионата страны

«Кузбасс» — «Нова»

Команда из Кемерова стала шестой (53 очка), по ходу сезона расставшись с главным тренером. «Нова» же финишировала в регулярке 11-й. Что уже лучше её прошлогодней борьбы в плей-аут — за возможность остаться в Суперлиге.