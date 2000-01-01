Плей-офф чемпионата России
В мужской Суперлиге завершился регулярный чемпионат. Первая четвёрка прошла в 1/4 финала ЧР напрямую, ещё восьми командам предстоит пройти стадию первого раунда плей-офф, чтобы пробиться в четвертьфинал.
Они сыграют по такой системе: 5 — 12, 6 — 11, 7 — 10, 8 — 9.
Пары проведут по два матча — 21 и 24 марта — с возможным «золотым» сетом. Четвёрку уже будут ждать лидеры регулярки: «Зенит-Казань», «Локомотив», «Белогорье», «Динамо» М. Четвертьфинальные серии пройдут до двух побед, полуфиналы и финалы — до трёх.
«Зенит СПб» — «Газпром-Югра»
Первая пара плей-офф. Питерцы заняли пятое место с 54 очками и встретятся с «Газпромом-Югра», который закрыл топ-12, проиграв больше матчей, чем выиграв — 20:10.
«Кузбасс» — «Нова»
Команда из Кемерова стала шестой (53 очка), по ходу сезона расставшись с главным тренером. «Нова» же финишировала в регулярке 11-й. Что уже лучше её прошлогодней борьбы в плей-аут — за возможность остаться в Суперлиге.
«Факел» — «Динамо-ЛО»
Парни из Соснового Бора немного сдали в этом сезоне: остались 10-ми. Хотя в прошлом году рубились с «Белогорьем» за топ-4. Серия длилась пять матчей. Но повторить результат вполне реально — впереди «Факел», ставший седьмым.
«Шахтёр» — «Енисей»
«Шахтёр» в Суперлиге заменил своих соседей-белорусов «Строитель». И в нашей лиге парни из Солигорска смотрятся куда конкурентоспособнее: дважды обыграли «Кузбасс», сотворили сенсацию с «Локо» (3:0), оформили «Зенит СПб» и стали восьмыми. «Енисей» — девятый.
Финальная часть сезона в мужском волейболе! Кто сыграет в плей-офф чемпионата страны
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