На волейбольном Евро уже побит исторический рекорд! Кубинка запустила огненную пушку

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Историческая подача
Историческая подача
Нападающая сборной Турции кубинка Мелисса Варгас стала автором рекорда: в первом же матче группового этапа для Турции она запустила самую быструю подачу в истории женского волейбола — 112 км/ч.
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Не повезло Швеции: подачу они приняли, но матч всё-таки проиграли без шансов — 0:3.
Не повезло Швеции: подачу они приняли, но матч всё-таки проиграли без шансов — 0:3.
На старте евротурнира Мелисса вообще отличилась, став лучшей на площадке: набрала 19 очков, а ещё девять раз выполнила подачи со скоростью 100+ км/ч: 4 из 16 завершились эйсами.
На старте евротурнира Мелисса вообще отличилась, став лучшей на площадке: набрала 19 очков, а ещё девять раз выполнила подачи со скоростью 100+ км/ч: 4 из 16 завершились эйсами.
Предыдущий рекорд принадлежал сербке Тияне Бошкович — 111,4 км/ч. Его она установила в Анталье на ЧМ среди женских клубных команд в матче с бразильским «Дентил-Прая». Тогда турецкий «Экзачибаши» выиграл — 3:0.
Предыдущий рекорд принадлежал сербке Тияне Бошкович — 111,4 км/ч. Его она установила в Анталье на ЧМ среди женских клубных команд в матче с бразильским «Дентил-Прая». Тогда турецкий «Экзачибаши» выиграл — 3:0.
В свою очередь, в том матче в Турции сербка побила уже рекорд Паолы Эгону — та подала со скоростью 109 км/ч в составе сборной Италии.
В свою очередь, в том матче в Турции сербка побила уже рекорд Паолы Эгону — та подала со скоростью 109 км/ч в составе сборной Италии.
Примечательно, что всё та же Бошкович день спустя после рекорда Варгас на Евро подала со скоростью 116 км/ч — вроде бы претендуя на рекорд. Но мяч улетел в аут.
Примечательно, что всё та же Бошкович день спустя после рекорда Варгас на Евро подала со скоростью 116 км/ч — вроде бы претендуя на рекорд. Но мяч улетел в аут.
С результатами группового этапа женского чемпионата Европы <a href="https://www.championat.com/volleyball/_oth/tournament/5619/table/">можно ознакомиться здесь.</a>
С результатами группового этапа женского чемпионата Европы можно ознакомиться здесь.
На волейбольном Евро уже побит исторический рекорд! Кубинка запустила огненную пушку
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