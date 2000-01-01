Матч открытия волейбольного ЧЕ в римском амфитеатре! Экс-россиянка покорила Италию

Самая необычная площадка
Arena di Verona стала площадкой для матча открытия чемпионата Европы. За игрой Италии и Румынии только на арене наблюдали 10 тысяч зрителей.
Фото облетели весь мир — не каждый день в волейбол играют под открытым небом и в окружении руин. Сооружению из розового мрамора две тысячи лет! Так боссы Евро и мэр Вероны решили привлечь внимание к турниру.
Первый волейбольный матч за 35 лет
23 мая 1988 года амфитеатр стал ареной товарищеского матча между мужскими сборными США и СССР. Его со счётом 3:0 выиграли американцы.
В XIX веке здесь проводились турниры по верховой езде и акробатике. Арена была и финишной прямой веломногодневки «Джиро д'Италия» на протяжении пяти лет. А в 2026 году на ней пройдёт церемония закрытия зимних Олимпийских игр.
Это и всемирно известная площадка для шоу и оперы: ещё Наполеон Бонапарт в 1805 году был там свидетелем охоты на быков. А в наши дни здесь проходят гала-концерты и выступления оперных див: россиянка Аида Гарифуллина пела в 2021-м.
Дебют экс-россиянки
Италия как страна-хозяйка предварительного этапа принимала сборную Румынии — так на Евро стартовала группа B. 3:0 — для чемпионок розыгрыша в 2021 году.
Скорее, главной интригой был не сам матч, а состав итальянок: кто выйдет в диагональ — звездная Паола Эгону или экс-россиянка и дебютантка сборной Екатерина Антропова.
Итальянское гражданство
Лишь накануне Антропова получила итальянское гражданство — прошла через суд CAS и впервые сыграла за Италию. Причём стала лучшей на площадке.
Катя оформила 11 мячей в 19 атаках (58% реализации) с игры, поставила блок и закрутила эйс.
«Я только в день игры узнала, что буду в старте. Игра на такой арене уже сама по себе невероятна, прибавьте к этому азарт первого матча. Я очень счастлива носить синюю футболку — это необычно», — сказала Екатерина после матча.
Новичок «Динамо-Ак Барс» в сезоне-2023/2024 Элена Пьетрини вышла на площадку с эффектными афрокосами, при этом не показав такой же игры – 18% реализации атак (2 из 11).
16 августа на ЧЕ пройдут игры в группах B и D:
19:00 Швейцария – Босния и Герцеговина;
20:00 Эстония – Франция;
22:00 Болгария – Хорватия.
С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.
19:00 Швейцария – Босния и Герцеговина;
20:00 Эстония – Франция;
22:00 Болгария – Хорватия.
С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.
Матч открытия волейбольного ЧЕ в римском амфитеатре! Экс-россиянка покорила Италию
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