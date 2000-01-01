Греются на мальдивских пляжах, открывают салоны для животных, женятся: как проводят отпуск волейболисты российской Суперлиги.
Дмитрий Волков
Победу в чемпионате с казанским «Зенитом» Дмитрий отпраздновал свадьбой. На предложение руки и сердца избранница доигровщика Ксения ответила «да». Как и на приглашение на Мальдивы в медовый месяц.
Евгения Старцева
Связующая «Динамо» исследует родные места: была в Переславле в Ярославской области, а после, видимо, прогулялась по центру у «Москва-Сити».
Лаури Керминен
Финский либеро приехал на родину, в Финляндию.
Лоренне Тейшейра
Диагональная вице-чемпионов ЧР из Бразилии вернулась на родину. Правда, не только отдохнуть и набраться сил — Лоренне попрощалась с клубом и Россией.
Дмитрий Лызик
Блокирующий новосибирского «Локо» и участник символической сборной России от читателей «Чемпионата» просто отдыхает на природе.
Валерия Зайцева
Блокирующая калининградского «Локо» отдыхает в прибрежном городке Пакисуда на Шри-Ланке.
Ирина Королёва (Заряжко)
А Ирина продолжает своё дальневосточное путешествие: после Хабаровска исследует Владивосток.
Наталья Малых
Диагональная саратовского «Протона» — бронзового призёра ЧР — отдыхает на Мальдивах: катается на каяке и удобно устраивается в гамаке.
Ирина Фетисова
Там же, на Мальдивах, и пятикратная чемпионка России, которая покидает московский клуб и переходит в турецкий «Фенербахче».
Наталья Гончарова
Легенда женского российского волейбола, которая 15 лет выступает в «Динамо», вовсе не отдыхает. Нападающая запустила свой проект: открыла груминг-салон Garry&Bella – комплекс процедур по уходу за собаками.
Медовый месяц на Мальдивах и откровенные фото в купальниках. Как отдыхают звёзды волейбола