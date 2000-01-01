Пилоты со скамейки: кем команды Формулы-1 будут заменять пилотов при необходимости

Кто заменит боевых гонщиков Формулы-1?
Кандидаты во всех 10 командах чемпионата мира.
«Астон Мартин» — Нико Хюлькенберг
В первой же гонке сезона «Астон Мартин» понадобилась замена — вместо заболевшего Феттеля выступал Хюлькенберг. Разбираемся, кто ещё может выйти на замену в сезоне-2022.
«Феррари» — Мик Шумахер
Главный кандидат на место в «Феррари» в случае проблем у Леклера и Сайнса — Мик Шумахер, которого «Скудерия» много лет поддерживает. У немца есть накат, он в форме, а его выбор явно порадует тифози.
«Хаас» — Пьетро Фиттипальди
Самого Шумахера в случае необходимости, скорее всего, заменит резервист «Хааса» Фиттипальди. Хотя есть шанс и у связанных с «Феррари» гонщиков: Джовинацци, Шварцмана и Айлотта.
«Мерседес» — Ник де Врис
Запасным гонщиком «Мерседеса» наряду с Вандорном остаётся де Врис, чемпион Формулы-Е. Более вероятным кандидатом считается последний — в электросерии он смотрится лучше напарника. Хотя не имеет опыта в Ф-1.
«Ред Булл» — Пьер Гасли
Если «Ред Булл» понадобится заменить Ферстаппена или Переса, очевидный кандидат — Гасли. Француз неплохо провёл прошлый год, находится в хорошей форме и крайне мотивирован проявить себя.
«Альфа Таури» — Лиам Лоусон
Самого Гасли (или Цуноду — если понадобится) в «Альфа Таури» заменит кто-то из молодых пилотов «Ред Булл». Лиам Лоусон считается главной звездой программы, но на этапе в Бахрейне Юри Випс смотрелся сильнее.
«Альпин» — Оскар Пиастри
Пиастри — очевидный кандидат на замену, если на старт не сможет выйти кто-то из пилотов «Альпин». Австралиец блестяще выиграл титул в Ф-2 и явно заслужил шанс на стартовой решётке.
«Альфа Ромео» — Роберт Кубица
В «Альфа Ромео» в случае чего прибегнут к услугам Кубицы, который давно работает с командой. В то же время Фредерик Вассёр может дать шанс молодому Пуршеру, который лидирует в Ф-2.
«Макларен» — Пато О’Уорд
«Макларен» может воспользоваться услугами Вандорна и де Вриса, но есть и свой молодой пилот — Патрисио О’Уорд из IndyCar. Мексиканец уже работал с машиной Ф-1 на тестах.
«Уильямс» — Джек Эйткен
Резервист «Уильямса» последние годы — Джек Эйткен, который уже однажды подменял Расселла. Эйткен последние четыре года гонялся в Ф-2, а в сезоне-2022 переходит в гонки на выносливость.
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