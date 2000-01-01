Пилоты со скамейки: кем команды Формулы-1 будут заменять пилотов при необходимости

«Альфа Ромео» — Роберт Кубица

В «Альфа Ромео» в случае чего прибегнут к услугам Кубицы, который давно работает с командой. В то же время Фредерик Вассёр может дать шанс молодому Пуршеру, который лидирует в Ф-2.