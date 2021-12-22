Мик Шумахер будет резервным гонщиком «Феррари» в 2022 году

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто сообщил, что Мик Шумахер наряду с Антонио Джовинацци станут резервными пилотами итальянской команды в 2022 году.



«Антонио Джовинацци будет нашим гонщиком на 12 этапах, что полностью сочетается с его графиком выступлений в Формуле-Е. На остальных 11 гонках, на которых Антонио не сможет присутствовать, нашим запасным гонщиком будет Мик Шумахер. Я рад приветствовать его в нашей команде, но, надеюсь, что нам не понадобятся замены в ходе сезона.



Мик всегда был частью «Феррари» и он провёл хороший сезон с «Хаасом» в 2021 году. Машины 2022 года будут сильно отличаться от машин 2021 года с точки зрения пилотирования, но он к этому быстро привыкнет. Для нас это очень важно, потому что, если он нам понадобится, он должен быть готов сесть за руль нашей машины», — приводит слова Бинотто GrandPX.