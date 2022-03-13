Фиттипальди отреагировал на решение «Хааса» заключить контракт с Магнуссеном

25-летний бразильский пилот Пьетро Фиттипальди высказался о решении «Хааса» заключить контракт с датским гонщиком Кевином Магнуссеном. В составе американской команды Кевин заменит россиянина Никиту Мазепина.



«Я уважаю решение команды, и это не меняет моей приверженности гоночному коллективу», — приводит слова Фиттипальди Sky Sports.



Напомним, Магнуссен выступал за «Хаас» с 2017 по 2020 год. За время работы в команде датский гонщик провёл 79 гонок.



С Мазепиным американская команда расторгла соглашение 5 марта. Кроме того, «Хаас» прекратил сотрудничество с российской компанией «Уралкалий», являвшейся её титульным спонсором.



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