Вот это монстры! 5 дорожных машин с настоящими моторами Формулы-1

5 дорожных машин с настоящими моторами Формулы-1
Порой случается, что двигатели Ф-1 устанавливают и на обычные автомобили. Ну, не совсем обычные.
Mercedes-AMG One
Этот гиперкар оснащён 1,6-литровым турбомотором Mercedes V6 мощностью 574 л. с. из Формулы-1. Также установлены четыре дополнительных электромотора, так что общая мощность составляет 1063 л. с.
К производству машины приступили в августе 2022 года. Всего будет построено 275 экземпляров, цена каждого из них — € 2,75 млн. Все они уже заранее распроданы по заявкам.
Ferrari F50
Эта модель выпускалась с 1995 по 1997 год. Она была оснащена атмосферным 4,7-литровым мотором Ferrari V12 мощностью 520 л. с. Такой двигатель стоял на Ferrari 641 в сезоне Ф-1 1990 года — за рулём были Ален Прост и Найджел Мэнселл.
Всего было построено 349 экземпляров. Цена на автомобиль может достигать € 3 млн.
BMW M5 E60
Этот автомобиль выпускали с 2004 по 2010 год. Он оснащён атмосферным пятилитровым мотором BMW V10, мощность которого — 507 л. с. Такой двигатель стоял на Williams FW27 в сезоне-2005 — пилотами «Уильямса» были Марк Уэббер и Ник Хайдфельд.
Эту машину можно приобрести на вторичном рынке. Цена вполне доступна, в отличие от предыдущих автомобилей, — примерно € 20 тыс.
Porsche Carrera GT
Изначально планировалось оснастить машину мотором V12, который в Ф-1 использовали в «Эрроуз». Но затем решили взять атмосферный 5,7-литровый двигатель Cosworth V10 для «Ле-Мана», который выдавал 612 л. с.
Автомобиль выпускали с 2004 по 2006 год. Всего было произведено 1270 единиц, и цена на каждую может превышать € 1 млн. Подробнее о машине — в нашем отдельном материале.
Alfa Romeo 33 Stradale
Классическому Alfa Romeo уже больше 50 лет. Он оснащён атмосферным двухлитровым мотором V8, выдававшим 227 л. с. Такой двигатель стоял на машинах Alfa Romeo в 1950 и 1951 годах, когда Джузеппе Фарина и Хуан Мануэль Фанхио брали титулы Ф-1.
С 1967 по 1969 год было выпущено всего 18 таких автомобилей. В наше время цена на него может превышать $ 10 млн.
Вот это монстры! 5 дорожных машин с настоящими моторами Формулы-1
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