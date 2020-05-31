Как списанный мотор Формулы-1 помог «Порше» сделать крутой, но слишком опасный суперкар

Немцы славятся своим рациональным подходом к делу, и одной из иллюстрацией такого отношения к работе может служить Porsche Carrera GT. Porsche сделала себе имя в гонках прототипов и в конце 90-х, выиграв в 1998 году «24 часа Ле-Мана» с моделью 911 GT1, марка свернула свою программу в гонках на выносливость в топовом классе. Виной тому стало и доминирование Mercedes-Benz, и закрытие класса GT1 в силу изменений в регламенте, инициированных Западным автомобильным клубом (ACO) и Международной автофедерацией (ФИА). Но прежде чем окончательное решение было принято, Porsche уже начал работу над новым прототипом.

Ожидалось, что машина получит 6-цилиндровый оппозитный турбомотор, специально разработанный для этой модели, но в итоге Porsche решил достать из закромов уже готовый проект двигателя. Речь шла об атмосферном V10, который марка создавала для команды Формулы-1 «Футуорк» (экс-«Эрроуз») к сезону-1992, но в итоге сотрудничество сторон прекратилось ещё по ходу чемпионата-1991, поскольку немецкие моторы оказались недостаточно хороши для формульных болидов — Footwork перешёл на агрегаты Cosworth DFR, а Porsche отправил свои наработки в архив.

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Когда речь зашла о новом прототипе, создававшемся уже с прицелом на 2000 год, агрегат реанимировали и даже успели построить тестовый экземпляр, но дальше двух дней испытаний в 1999-м дело не зашло. Тогдашний глава концерна Volkswagen-Audi Фердинанд Пих уже знал, что Audi готовит свой будущий непобедимый прототип R8, и конкуренция ему со стороны дружеской марки не нужна, а в Porsche решили сосредоточиться на более перспективном с рыночной точки зрения кроссовере Cayenne.



В какой-то момент звёзды сошлись в счастливую комбинацию. Cayenne, который открыл для марки абсолютно новый сегмент кроссоверов, стал невероятно популярным и начал генерировать прибыль: немецкая марка, стоявшая до того на грани банкротства, не просто ожила, а получила средства на создание желанного суперкара. За основу был взят показанный на автосалоне в Париже осенью 2000 года концепт-кар Porsche Carrera GT, который в свою очередь представлял несколько облагороженный гоночный прототип, так и не добравшийся до гоночных трасс. Машина, роль которой сводилось к шоу-кару для привлечения внимания публики к фирменному стенду, внезапно нашла у аудитории глубокий отклик, и в 2004 году новый завод Porsche в Лейпциге начал мелкосерийное производство дорожного суперкара Carrera GT.

Фото: Porsche

Немецкий суперкар остаётся одним из самых экстремальных автомобилей в истории марки и сегодня, что уж говорить о начале 2000-х, когда модель дебютировала. В основу среднемоторного заднеприводного суперкара-тарги (крыша над сиденьями водителя и пассажира снимается, а заднее стекло остаётся на месте) лёг карбоновый монокок итальянской компании ATR Composites Group, созданный по стандартам лемановских прототипов — это был первый в мире серийный автомобиль с такой силовой структурой. В свою очередь это обусловило плоское днище с развитым диффузором, абсолютно гоночную архитектуру подвески с горизонтальным расположением амортизаторов, карбон-керамические тормоза, карбоновое сцепление, магниевые колёсные диски с креплением моногайкой и, конечно, силовую установку.

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Взяв за основу гоночный атмосферный 5,5-литровый V10, инженеры немецкой марки для дорожной машины рабочий объём увеличили до 5,7 литра, и это позволило не просто довести отдачу агрегата до 612 л.с., но и привить ему относительно покладистый характер с учётом возможности ездить по дорогам.

Фото: Porsche

Впрочем, выезжать на Porsche Carrera GT в городской трафик мог только сильный духом человек. Речь вовсе не о высокой стоимости самой машины и запчастей для её ремонта, а о 6-ступенчатой механической коробке передач и полном отсутствии системы стабилизации и какой-либо страхующей электроники. Получалось, что на рынок вышла мощная заднеприводная машина с «механикой», для покупки которой не требовалось ничего, кроме достаточной суммы на банковском счёте.



Сочетание вышло в прямом и переносном смысле убойным. В руках профессиональных гонщиков на закрытых трассах Carrera GT превращалась в идеальный трек-тул, а вот в руках людей без опыта суперкар Porsche становился тем, что называют «производитель вдов» (widow maker) — малейшая ошибка, обусловленная отсутствием навыков или банальной отвлечённостью от дороги, грозила серьёзной аварией.

Фото: Porsche

Из 1270 выпущенных купе (всего планировалось сделать 1500 машин, но изменившиеся в США требования к подушкам безопасности в новых автомобилях внесли коррективы в планы немецкой марки) до наших дней в состоянии «не бит, не крашен» дошли, вероятно, лишь те Porsche Carrera GT, что неподвижно хранятся в частных коллекциях. Львиная доля остальных суперкаров побывала в авариях разной степени тяжести — от «безобидных» сломанных о бордюр подвесок и колёс до полного «тотала» об отбойники на гоночных трассах или уличные столбы.



Были и смертельные исходы. Одним из самых резонансных стал случай 30 ноября 2013 года в Калифорнии с участием красного Porsche Carrera GT — за рулём суперкара находился мало кому известный Роджер Родас, а вот его пассажиром был голливудский актёр Пол Уокер. Звезда «Форсажа» и его друг, находившийся за рулём, погибли на месте аварии, что не могло не привлечь внимание общественности. Семья актёра подала судебный иск к Porsche, присоединившись к многим другим подобным обращениям от родственников других жертв Carrera GT, но в итоге стороны смогли договориться. Детали мирового соглашения, естественно, не оглашаются.

Фото: Ted Soqui/Corbis via Getty Images

О чём это говорит? По одной из версий, сокращённый до 1270 машин тираж модели был связан именно с количеством аварий владельцев Carrera GT, так что в Porsche, возможно, решили не брать ещё больше греха на душу и нагружать свой юридический отдел исками от клиентов. По другой, виноваты сами обладатели суперкара, которые не понимали всей степени риска за рулём столь требовательного к водительским навыкам автомобиля. Не исключено, что проблема была именно в гоночных корнях модели — одно дело эксплуатировать подобный Porsche на ровной трассе с профессионалом за рулём и совсем другое, когда на машине с дорожным просветом 86 мм (марка официально предупреждала дилеров — но не покупателей! — что Carrera GT крайне требовательная к качеству дорожного покрытия и даже малейшая неровность может привести к дестабилизации машины, с которой в такой ситуации совладает далеко не каждый человек) едет неподготовленный водитель.

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Впрочем, на тестах шоу Top Gear даже опытнейший Стиг неоднократно уходил в занос в попытке проехать быстрый круг, так что проехать чистый виток по трассе в Дансфолде за рулём Porsche Carrera GT удалось лишь после продолжительных тренировок. Зато на момент съёмок немецкий суперкар был быстрейшей в истории программы машиной (1:19.8). А под управлением легендарного раллиста Вальтера Рёрля новинка Porsche в июле 2004 года стала быстрейшей дорожной машиной культовой трассы «Нордшляйфе» (7:28.0). Если же говорить о журналистах, то даже этим безусловно бывалым водителям не удалось провести презентационные тест-драйвы без потерь — как минимум один автомобиль был разбит во время знакомства прессы с новинкой.

Фото: Porsche

Чем же в итоге стал Porsche Carrera GT? Уникальной машиной, вобравшей в себя решения из мира Формулы-1 и гонок «24 часа Ле-Мана», которые пришлись по душе мастерам, но оказались слишком опасными для обычных водителей.