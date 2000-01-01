5 знаменитых вопросов про Формулу-1 в «Кто хочет стать миллионером». Справитесь?

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5 знаменитых вопросов про Формулу-1 из «Кто хочет стать миллионером»
5 знаменитых вопросов про Формулу-1 из «Кто хочет стать миллионером»
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Вопрос на $ 300
Вопрос на $ 300
В австралийской версии программы нужно было назвать фамилию пилота Ф-1 Дженсона… Варианты ответа — Баттон (кнопка), Зиппер (молния), Велкро (липучка) и Класп (застёжка).
Наверное, и сам <a href="https://www.championat.com/auto/article-4041749-dzhenson-batton-vspomnil-vse-svoi-mashiny-i-vsju-kareru-v-formule-1--interesnye-bajki.html">Дженсон Баттон</a> уже в курсе, что участник вылетел из передачи, назвав чемпиона 2009 года Зиппером.
Наверное, и сам Дженсон Баттон уже в курсе, что участник вылетел из передачи, назвав чемпиона 2009 года Зиппером.
Вопрос на £ 15 тыс.
Вопрос на £ 15 тыс.
На вопросе про Ф-1 срезался в благотворительном выпуске программы знаменитый журналист Пирс Морган. У него спросили, кто из чемпионов мира не был напарником Льюиса Хэмилтона.
Морган поставил на Баттона, а надо было на Райкконена. Вылетевший Морган пообещал всё равно сделать соответствующее пожертвование.
Морган поставил на Баттона, а надо было на Райкконена. Вылетевший Морган пообещал всё равно сделать соответствующее пожертвование.
Вопрос на £ 64 тыс.
Вопрос на £ 64 тыс.
Экс-футболисту Крису Камара достался вопрос: представитель какой страны не становился чемпионом Ф-1 после 2000 года?
Камара выбрал Финляндию — вопреки чемпионству Райкконена в 2007-м. А ставить надо было на Бразилию, которая последний раз радовалась титулу <a href="https://www.championat.com/auto/article-4029235-26-let-so-smerti-ajrtona-senny-v-chjom-unikalnost-stilja-brazilca.html">Сенны</a> в 1991-м.
Камара выбрал Финляндию — вопреки чемпионству Райкконена в 2007-м. А ставить надо было на Бразилию, которая последний раз радовалась титулу Сенны в 1991-м.
Вопрос на € 250 тыс.
Вопрос на € 250 тыс.
В немецкой версии спросили, кто лучше всего знаком с названиями Piscine, Beau Rivage, Casino и Rascasse. Варианты: любители вина, фанаты Ф-1, читатели комиксов про Астерикса и любители искусства.
Участнику помог звонок другу! Тот, правда, сказал, что поворот Rascasse находится в Спа, а не в Монако, но так или иначе привёл к выбору правильного ответа. Ведь это всё — четыре поворота <a href="https://www.championat.com/auto/article-4833831-gran-pri-monako-ostanetsya-v-kalendare-formuly-1-eschyo-na-tri-sezona-pochemu-chempionatu-mira-nelzya-ubirat-monte-karlo.html">трассы Ф-1 в Монте-Карло</a>.
Участнику помог звонок другу! Тот, правда, сказал, что поворот Rascasse находится в Спа, а не в Монако, но так или иначе привёл к выбору правильного ответа. Ведь это всё — четыре поворота трассы Ф-1 в Монте-Карло.
Вопрос на £ 1 млн
Вопрос на £ 1 млн
Решающий, 15-й вопрос: какая из гонок является старейшей — «24 часа Ле-Мана», Гран-при Монако, «Инди-500» или «Турист Трофи» на острове Мэн. Звонок другу не помог, а подсказку «Узнать мнение ведущего» участник уже использовал.
А ведь Джереми Кларксон знал, что правильный ответ — ТТ (c 1907-го). Герой передачи не стал рисковать и забрал полмиллиона. При этом признался, что если бы ответил, то тоже поставил бы на <a href="https://www.championat.com/auto/article-3451239-na-samoj-opasnoj-gonke-v-mire-isle-of-man-tt-pogib-den-nin.html">гонки безбашенных мотоциклистов</a>.
А ведь Джереми Кларксон знал, что правильный ответ — ТТ (c 1907-го). Герой передачи не стал рисковать и забрал полмиллиона. При этом признался, что если бы ответил, то тоже поставил бы на гонки безбашенных мотоциклистов.
5 знаменитых вопросов про Формулу-1 в «Кто хочет стать миллионером». Справитесь?
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