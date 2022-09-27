Даже не начинайте жаловаться на унылые гонки. Достойной замены гонке в Монте-Карло не существует.

Монако чуть не убрали из Формулы-1. Объясняем, почему это была бы чудовищная ошибка

Руководство Формулы-1 на прошлой неделе официально объявило, что договор на проведение Гран-при Монако продлён до 2025 года. Но успокаиваться рано: контракт всего на три года, да и не все проблемы, связанные с трассой, решены. Объясним, почему сохранять гонку в княжестве необходимо и дальше.

Какие проблемы есть у трассы?

Конечно, трасса в Монако неидеальная. Самый большой минус: она всё меньше подходит для современных машин Формулы-1. Сейчас болиды гораздо длиннее и тяжелее, чем раньше. Это сказывается на обгонах, которые практически отсутствуют.

В результате многие говорят: победитель гонки определяется уже во время квалификации – зачем тогда вообще смотреть трансляцию в воскресенье, если всё решено накануне?

За кулисами своя борьба

У Автоклуба Монако есть ряд исторических привилегий, от которых он не спешит отказываться. В их число входит выбор спонсоров, а также количество времени, в течении которого они будут показаны на экране.

Liberty Media, владеющая правами на телевизионные трансляции, требует, чтобы местный организатор наконец передал им все рекламные носители вдоль трассы. Рекламой, которую публикует автоклуб, остаются недовольны более крупные спонсоры. Например, рекламные баннеры часов TAG Heuer присутствуют только на трассе в Монако, в то время как на остальных Гран-при рекламируются часы Rolex — компании, которая является крупным спонсором всего чемпионата мира.

Эти споры приводят к тому, что гонка перестаёт быть экономически выгодной. Организаторы не готовы соглашаться на новые условия в ущерб себе, а руководство Ф-1 не хочет терять деньги. В результате постоянно появляются угрозы, что для Гран-при Монако могут найти более выгодную замену.

Гран-при Монако 2018 года Фото: Dan Istitene/Getty Images

Почему Монако нельзя заменить

Трасса старше самих «Королевских гонок»: она не только присутствовала в дебютном сезоне 1950 года, соревнования на ней во всю проходили и раньше. Гонка в Монако в прямом смысле слова – история. И её необходимо уважать.

Благодаря ландшафту гонка в Монако была и остаётся одной из самых сложных. Вдоль узких поворотов расположены стальные барьеры, не оставляющие пространства для вылета. Даже самая маленькая ошибка на этой трассе приведёт к сходу: мелкая ошибка — и ты окажешься в стене.

Именно поэтому трасса в княжестве показывает настоящий профессионализм гонщиков. Она требует полной концентрации. Макс Ферстаппен перед прошедшим Гран-при Монако признался: «Приходится постоянно пилотировать на пределе, и гоняться здесь на машинах Формулы-1 – полное безумие».

Благодаря богатой истории и сложности круга победа здесь особенно престижна – каждый гонщик мечтает занять первое место именно здесь. Вспомним слова Серхио Переса после победы в Монако: «Это сбывшаяся мечта. Как гонщик вы мечтаете о победе здесь, после домашней гонки, я думаю, нет более особенного уикенда для победы».

Почти невозможно обгонять? В этом тоже есть своя прелесть: каждый обгон на вес золота, многие манёвры способны войти в историю. Например, в 2021 году Себастьян Феттель совершил обгон Пьера Гасли, когда выезжал с пит-лейна. Такие редкие обгоны показывают, насколько правильно должен быть совершён пит-стоп и насколько сконцентрированным должен быть гонщик, чтобы совершить обгон на такой узкой трассе.

Гран-при Монако — 2021 Фото: Lars Baron/Getty Images

При этом исход гонки благодаря почти полному отсутствию прямых мало зависит от мощности мотора. И это здорово: расклад сил способен поменяться по сравнению с более традиционными трассами, вывести в первые ряды кого-то из середняков. И, помимо отличной работы механики и максимальной прижимной силы, жизненно важно выбрать оптимальную тактику (привет Шарлю Леклеру и «Феррари»).

В конце концов, Гран-при Монако безумно важен для маркетинговых отделов всех команд и самой Ф-1. Команды и болельщики уже привыкли, что ни одна гонка в Монако не проходит без официальных лиц и известных гостей, а также без представителей спонсоров — как нынешних, так и потенциальных. Актеры, спортсмены, музыкальные исполнители посещают этот этап практически толпами.

В Монако проходят и самые интересные рекламные интеграции. Мы уже никогда не забудем пропавший бриллиант с болида «Ягуара» или механиков «Ред Булл», одетых в штурмовиков.

Новые трассы не заменят Монако

Следующий сезон должен стать самым большим по количеству Гран-при. Тем не менее трудно представить, чтобы их число начало превышать 25. Соответственно, появление новых трасс в календаре возможно только в ущерб историческим. Это риск, и Гран-при Майами показал, что иногда он не так уж и оправдан: никто с ходу не полюбит трассу без истории, наоборот — с удовольствием будет высмеивать искусственную бухту с «картонной» водой.

Так что найти достойную замену Гран-при Монако будет очень сложно. Старых городских трасс очень мало, если не сказать, что их практически нет. Монако – раритет в мире гонок. Новые трассы просто не в состоянии похвастаться такой историчностью и статусом, как Гран-при Монако. Если гонку просто уберут из календаря, то это будет крупной ошибкой для всего мира Формулы-1.