8 скандальных высказываний Льюиса Хэмилтона
Хэмилтон — самый титулованный на решётке Ф-1, но в газеты часто попадает не из-за побед, а из-за спорных высказываний.
«Люди не должны получать миллиарды — нужен предел, тогда денег хватит всем. Я против неравенства». Несмотря на участие в благотворительности, при зарплате британца в Ф-1 подобные слова звучат странновато.
«Арестуйте копов, убивших Бреонну Тейлор», — футболка Хэмилтона на подиуме ГП Тосканы — 2020. В Ф-1 призыв к справедливости восприняли как политический лозунг и запретили пилотам расстёгивать на подиуме комбинезон.
«Опускаются руки, когда в мире такой бардак, а людям плевать», — написал в 2019 году Льюис. Это восприняли как призыв к веганству — и обвинили в лицемерии: негоже, мол, призывать других ограничивать себя, когда летаешь по 200 раз в год.
«Годами мы мечтали выбраться из трущоб, добиться чего-то», — разоткровенничался в 2018 году Льюис. В родном для гонщика Стивенедже его слова не оценили, а позже Хэмилтон извинился и заявил, что неправильно выразился, а город — отличный.
«О чём он думал? Это неуважительно», — сказал Хэмилтон о Сироткине, когда чуть не выбил его в квалификации в Сан-Паулу в 2018-м. Днём позже Льюис написал в соцсетях, что наговорил лишнего.
«Зачем ты это надел? Мальчики не одеваются как принцессы», — отчитал Хэмилтон племянника в розовом платье в коротком видео под Рождество 2017 года. Поднялась целая буря, Льюис извинился и заявил, что больше никогда никого не обидит.
«Это, наверное, потому что я чёрный! Так Али Джи говорит», — сказал Хэмилтон в одном из интервью, когда в Монако в 2011 году получил три штрафа за два дня. Шутку не оценили, гонщику пришлось извиняться.
«Он сам меня обогнал», — сказал Хэмилтон стюардам на ГП Австралии — 2009, после чего Трулли лишили подиума. Вскоре Льюис признался, что по инструкции команды обманул судей. Британца дисквалифицировали, а Ярно вернули третье место.
«Это, наверное, потому что я чёрный». 8 высказываний Хэмилтона, вызвавших скандал
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