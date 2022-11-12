«Это неуважительно!» Как Хэмилтон чуть не выбил россиянина и свалил на него вину

В преддверии Гран-при Бразилии (официально — Гран-при Сан-Паулу, но не будем никого путать) вспоминаем эпизод, произошедший на «Интерлагосе» четыре года назад. Тогда Льюис Хэмилтон и Сергей Сироткин в буквальном смысле не поделили дорогу, а британец, не разобравшись в ситуации, накинулся с обвинениями на россиянина.

Но вскоре признал, что погорячился.

Дебютант и пятикратный чемпион

В Бразилию в 2018 году Льюис Хэмилтон приехал пятикратным чемпионом мира — двумя неделями ранее он финишировал четвёртым в Мексике и окончательно оторвался в общем зачёте от Себастьяна Феттеля. «Мерседесу» оставалось лишь оформить Кубок конструкторов, но для этого достаточно было не проиграть «Феррари» более 12 очков, и титул досрочно ушёл бы к немцам.

Ну, а для Сергея Сироткина это был первый в карьере этап в Сан-Паулу. Двумя годами ранее он проехал в составе «Рено» первую тренировку на «Интерлагосе», но тогда уже после десяти кругов вышла из строя силовая установка. Да и шасси с тех пор изменились, получив более развитую аэродинамику.

Сергей Сироткин на Гран-при Бразилии 2018 года Фото: Charles Coates/Getty Images

Тем не менее в первом сегменте Сироткин на фоне накрапывавшего над трассой дождя «привёз» более опытному напарнику Лэнсу Строллу почти две десятые секунды и, в отличие от канадца, прошёл во второй сегмент. Но там на пути Сергея в буквальном смысле оказался Хэмилтон.

Пилоты друг за другом выехали на прогревочный круг, и Хэмилтон отпустил педаль газа, чтобы создать разрыв от ехавшего перед ним Боттаса. В то же время Сироткин, пытаясь прогреть шины, атаковал куда активнее и к последним поворотам подъезжал намного быстрее Льюиса. Британец в последний момент увидел «Уильямс», сместился к левой бровке трассы, но туда же повернул и Сергей — ему нужно было мгновенно решать, как объехать медленную машину впереди.

Фото: Кадр телетрансляции

В последнее мгновение Хэмилтон отвернул обратно, а Сироткин успел забрать ещё дальше — с небольшим выездом на газон, и две машины разминулись. Впрочем, не то чтобы обошлось без проблем: прогревочный круг Сергея был испорчен, на прямой ему пришлось пропускать «Мерседес» обратно и ехать в грязном воздухе позади него, и в итоге попытка оказалась на секунду с лишним хуже времени, показанного Сироткиным в Q1.

Льюис же каких-либо проблем избежал — его круг оказался лучшим, он занял первую строчку, а вскоре над трассой снова пошёл дождь, зафиксировавший результаты: Хэмилтон прошёл в финал, где благополучно завоевал поул-позицию, а Сироткин остался только 15-м.

«Не знаю, о чём он думал»

Покинув кокпит, Льюис обвинил в инциденте россиянина. «Мы все были на круге выезда, и вдруг я увидел в зеркалах быстро приближающуюся машину. Подумал: боже, неужели кто-то на быстром круге? Я сместился влево — и он тоже. Он не был на быстром круге, — сказал Хэмилтон. — Все пытаются создать разрыв с машиной впереди. Не знаю, о чём он думал. Это неуважительно. Я пытался его пропустить, и в итоге он проехал и затормозил. Это было странно».

«В Q2 мы выехали пораньше, поскольку ждали дождя, и в холодных условиях я должен был атаковать, чтобы хоть как-то прогреть резину, — объяснил Сироткин. — В итоге пришлось тормозить, чтобы объехать Льюиса, а мы были уже в повороте, и одно колесо попало на траву».

Судьи не стали никого наказывать в этом эпизоде, а на следующее утро и Хэмилтон изменил мнение. «Должен поправить то, что сказал накануне, — написал он у себя в социальных сетях. — Я был не прав, это не был неуважительный манёвр со стороны Сергея. Возникло недопонимание. Я действительно пытался уйти с его траектории — не сработало, но порой случается всякое. Уважаю то, как он справился с этой ситуацией».

Инцидент в конце концов разрешился благополучно и стал ещё одним примером того, что Сироткин, даже будучи дебютантом, вёл себя на трассе предельно зрело. Ну а Хэмилтон, как вновь убедились в паддоке, умеет признавать свои ошибки.