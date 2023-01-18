Стали известны зарплаты пилотов в 2023 году. Хэмилтон лишь на третьем месте

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал самым высокооплачиваемым гонщиком Формулы-1 в сезоне-2023, сообщает RacingNews365. Как информирует источник, за 2023 год Ферстаппен заработает $ 55 млн.
Вторым по оплате в предстоящем сезоне станет пилот «Феррари» Шарль Леклер, зарплата которого составит $ 36 млн.
Что касается гонщика «Мерседеса», семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, то его зарплата в 2023 году составит всего $ 35 млн, он занимает третью строчку в этом рейтинге.
Меньше всего традиционно за год получит Юки Цунода — его зарплата составит $ 1 млн.
Примечательно, что указанные суммы не учитывают потенциальные бонусы, которые прописаны в контрактах, а также спонсорский доход.
Зарплаты гонщиков Формулы-1 в 2023 году:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – $ 55 млн
2. Шарль Леклер («Феррари») – $ 36 млн
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – $ 35 млн
4. Ландо Норрис («Макларен») – $ 20 млн
5. Серхио Перес («Ред Булл») – $ 10 млн
6. Карлос Сайнс («Феррари») – $ 10 млн
7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – $ 10 млн
8. Джордж Расселл («Мерседес») – $ 8 млн
9. Эстебан Окон («Альпин») – $ 6 млн
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – $ 5 млн
11. Пьер Гасли («Альпин») – $ 5 млн
12. Кевин Магнуссен («Хаас») – $ 5 млн
13. Алекс Албон («Уильямс») – $ 3 млн
14. Ланс Стролл («Астон Мартин») – $ 2 млн
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») – $ 2 млн
16. Ник де Врис («Альфа Таури») – $ 2 млн
17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») – $ 2 млн
18. Оскар Пиастри («Макларен») – $ 2 млн
19. Юки Цунода («Альфа Таури») – $ 1 млн
20. Логан Сарджент («Уильямс») – $ 1 млн.
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