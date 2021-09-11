Феррари уже поставил на нём крест. Блистательное возвращение Лауды после ужасного пожара

Во время Гран-при Германии 1976 года на «Нордшляйфе» едва не погиб Ники Лауда — кадры с охваченной пламенем «Феррари» обошли прессу всего мира. С многочисленными ожогами австрийского чемпиона доставили в больницу, но врачи не давали никаких гарантий. Многие из них думали, что Лауда не выживет…

А уже через месяц Ники объявился в паддоке Монцы и вновь сел за руль машины, которая его чуть не убила. В честь 45-летия Гран-при Италии-1976 вспоминаем величайшее возвращение в истории автоспорта.

Аденау-Мангейм

Из объятой пламенем «Феррари» Лауду вытаскивали Гай Эдвардс, Харальд Эртль, Бретт Лунгер и Артуро Мерцарио. «Он сидел прямо посреди огня, нужно было расстегнуть ремни безопасности, — вспоминал позже Эдвардс. — Эртль где-то нашёл огнетушитель и хотя бы немного сбил пламя. Лауда почти всё время был в сознании и повторял: «Вытащите меня».



На пит-лейне об аварии узнали лишь через пять минут — в те годы радио не было так распространено в автоспорте. Таким образом, сначала информацию об аварии передали директору гонки, и лишь затем он сообщил о произошедшем Даниэле Аудетто, руководителю команды «Феррари».

Останки «Феррари» Лауды после аварии на Гран-при Германии-1976 Фото: Bernard Cahier/Getty Images

Лауду тут же отправили в госпиталь в Аденау — небольшую больницу неподалёку от трассы, однако местные врачи лишь развели руками — с такими травмами Ники должен быть срочно транспортирован в «нормальный» госпиталь. Как только прибыл военный вертолёт, Лауду отправили в Мангейм.



«Когда Ники грузили на вертолёт, я взял его за руку — она была холодной и синей, потому что циркуляция крови была нарушена», — вспоминал Аудетто. Это произошло из-за того, что огнетушитель, которым Эртль сбивал пламя, был химическим — опасные вещества попали в лёгкие Лауды. Австриец умирал. В Мангейме Ники сделали трахеотомию — оставалось ждать и надеяться.

Феррари ищет замену

Аудетто пошёл к телефону и набрал Энцо Феррари — проинформировать босса о ситуации Лауды. «Даниэле, а что ты делаешь в госпитале?» — спросил Коммендаторе. Даниэле, 33-летний менеджер, только что пришедший в паддок Формулы-1 из классического ралли, стал оправдываться: «Информирую вас о ситуации, сеньор Феррари». «Тебе в больнице не место, о Ники врачи позаботятся, — вспоминал он позже тот разговор с Энцо в подкасте Beyond the Grid. — Возвращайся в паддок и скажи Эмерсону Фиттипальди, что я предлагаю ему машину до конца сезона».



Фиттипальди, двукратный чемпион мира, в сезоне-1976 перешёл в «Коперсукар» — так в честь спонсора называлась созданная Вилсоном Фиттипальди, младшим братом Эмо, команда. Это был крайне амбициозный проект, базирующийся в Бразилии, созданный бразильцами и на бразильские деньги. Результаты, правда, амбициям не соответствовали: в девяти первых гонках Эмерсон не поднимался выше шестого места и набрал лишь три очка. Однако от предложения Феррари он отказался — не смог бросить семейное дело.

Технический директор «Феррари» Мауро Форгьери, Ники Лауда и Даниэле Аудетто в дни Гран-при Германии-1976 Фото: Hoch Zwei/Getty Images

Тогда Феррари поручил Аудетто договориться с Ронни Петерсоном. Швед согласился, но несколько дней ушло на поиски спонсора — Макс Мосли не собирался бесплатно отпускать гонщика из «Марча» — и подгонку сиденья. За это время Лауда окреп настолько, что начал следить за новостями — он был одним из первых гонщиков, кто соблюдал режим и готовил себя к физическим нагрузкам, а потому тело нашло ресурсы для восстановления. У большинства других пилотов Ф-1 на месте Ники шансов бы не было.



Лауда узнал, что Феррари намерен заменить его Петерсоном, и пришёл в ярость. Со шведом Ники выступал за «Марч» в 1972-м. И тогда Петерсон победил Ники в квалификациях 10-2, а теперь пилоты ненавидели друг друга. Лауда позвонил Луке ди Монтедземоло, тогда — главе автоспортивной программы ФИАТ, и потребовал отказаться от услуг Петерсона. «Вы меня не уважаете, раз позвали его», — вспоминал их разговор Аудетто. В конце концов, в ситуацию пришлось вмешаться семье Аньелли, которые приобрели 50% акций «Феррари», и уже те отговаривали Энцо.

Ронни Петерсон и Ники Лауда на подиуме Гран-при Франции-1974 Фото: Bernard Cahier/Getty Images

«Я был на базе в Маранелло, у нас буквально всё было готово, но вдруг меня вызвал Феррари. Прихожу, а он говорит: «Звони Петерсону, отменяй тесты», — рассказывал Аудетто. — «Но, мистер Феррари, — отвечал я, — это ошибка, всё готово, давайте посмотрим, насколько он быстр», — убеждал его. Феррари слушал меня молча три минуты, а затем вышел из себя и начал орать: «Я сказал тебе набрать Петерсону и отменить тесты. Я — твой босс! Что тебе непонятно?». Он был в ярости, весь красный. Вскочил со стула, упёрся в стол — он, казалось, проломится».



Тем временем «Феррари» пропустила этап в Австрии, а в Нидерландах Клей Регаццони гонялся в одиночку. Энцо Феррари нашёл-таки себе второго пилота: Берни Экклстоун, тогда — руководитель «Брэбэма», отпустил Карлоса Ройтеманна. Феррари, уязвлённый тем, что Аньелли и Лауда стали ему указывать, заранее позаботился о том, чтобы оформить все бумаги. В Монце «Скудерия» вновь должна была выступать двумя машинами.

Тесты во Фьорано

Против такого расклада выступал Лауда — он заявил, что готов сам поехать в Монце! Феррари посчитал, что это манипуляция, и рассудил так: в контракте сказано, что «Скудерия» обязана дать Ники машину, если он «быстр и в форме». Коммендаторе велел подготовить во Фьорано три машины — по одной для Регаццони и Ройтеманна и ещё одну, чтобы проверить Лауду.



«Он был весь в шрамах, потерял волосы, не мог полностью закрыть глаз. Он выглядел как привидение, — вспоминал тот день Аудетто. — При этом очень спокоен. Надел комбинезон — и он висел на нём мешком, поскольку Ники потерял 10 килограммов. И отправился на трассу».

Ники Лауда через месяц после аварии в Германии Фото: Allsport UK/Getty Images

Лауда покинул боксы, еле-еле проехал два круга и вернулся — ремни безопасности разболтались. Ремни затянули, Ники отправился обратно. Проехал ещё 10 кругов, хотя и в среднем темпе. Вновь вернулся в боксы и попросил изменить настройки. Уехал на трассу в третий раз — и с каждым кругом проезжал трассу всё быстрее. К концу дня Лауда совсем немного уступал рекорду Фьорано.



Команда была в шоке — никто не верил, что Лауда в его состоянии сможет ехать так быстро. Когда пилот вернулся в боксы, красная от крови балаклава прилипла к его лицу: раны по-прежнему кровоточили. Чтобы снять её, механикам пришлось принести воды — экипировку буквально отмачивали от головы Ники. Энцо Феррари ничего не оставалось, кроме как отправить в Монцу три машины.

Гран-при Италии

В квалификации Лауда занял пятое место. Австриец осторожно начал гонку и потерял несколько позиций — к концу первого круга Ники был лишь 12-м. Однако затем он стал прибавлять — прошёл Андретти, Штука и Ройтеманна и вышел на шестое место. За 12 кругов до финиша Лауда опередил Шектера, а чуть позже возникли проблемы у Депайе — француз откатился во второго места на седьмое.



Выиграл ту гонку Ронни Петерсон — это была его первая победа в составе «Марча». В конце сезона он покинет команду и перейдёт в «Тиррелл», а в 1978-м — в «Лотус» и погибнет здесь же, в Монце, угодив в стартовый завал. В двух секундах позади финишировал Клей Регаццони — в 1977-1978 годах он будет выступать за «Энсайн» и «Шедоу», но в 1979-м одержит последнюю в карьере победу за рулём «Уильямса». Замкнул тройку призёров Жак Лаффит на «Лижье» — это был его четвёртый подиум в Формуле-1, первая победа придёт в Швеции в следующем сезоне.

Ники Лауда на Гран-при Италии-1976 Фото: Hoch Zwei/Getty Images

Четвёртое место занял Лауда. На протяжении всего уик-энда Аудетто старался скрыть Ники от прессы и гостей команды, чтобы снять с него давление, и это сработало. Лауда справился блестяще, все в «Феррари» были поражены силой пилота. «Это было самое впечатляющее выступление, какое я когда-либо видел», — заключил Аудетто, который проработал в автоспорте 40 лет.



Перед гонкой в Германии Лауда опережал всех в общем зачёте вдвое — у Джоди Шектера, ближайшего соперника австрийца, было 30 очков против 61 у лидера. После этапа в Монце Лауда по-прежнему лидировал в чемпионате, хотя от Джеймса Ханта его отделяли 17 баллов. За победу тогда давали только девять, а потому едва не сгоревший полтора месяца назад Лауда оставался главным претендентом на чемпионство…