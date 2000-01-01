Хороший молодой костяк — это уже половина успеха. Но иметь просто хороших игроков недостаточно — нужно уметь их развивать, направлять в нужное русло. Представляем тройку клубов НБА с перспективными баскетболистами.
«Орландо Мэджик»
В составе флоридского клуба уже есть такие молодые игроки, как Паоло Банкеро и Франц Вагнер, которые проявляют себя как двусторонние специалисты.
Не стоит забывать и о Коуле Энтони, Энтони Блэке и Джейлене Саггсе. Многие ожидают, что «Мэджик» с такими молодыми игроками смогут пошуметь в Восточной конференции уже в предстоящем сезоне НБА.
«Сан-Антонио Спёрс»
Уровень подготовки молодых игроков у «шпор» находится на запредельном уровне: они могут развить как хорошего ролевого игрока, так и будущую суперзвезду. Примеров предостаточно.
С приходом Виктора Вембаньямы у «Сан-Антонио» появляется потенциальное трио, где каждому даже не исполнился 21 год — сам Виктор, Джереми Сохан и Блэйк Уэсли.
«Оклахома-Сити Тандер»
Молодой звезде Шею Гилджес-Александеру едва исполнилось 25 лет, а Джошу Гидди и Чету Холмгрену — 20 и 21 год соответственно. Помимо этих троих, в команде также есть Кейонте Джонсон, Тре Манн, Алексей Покушевски и Джереми Робинсон-Эрл.
На этом список не заканчивается: в команде также есть Кейсон Уоллес, Джейлен Уильямс и Джейлин Уильямс. Сколько у «Тандер» ещё драфт-пиков на будущее? Страшно напоминать — 35 штук до 2030 года!
Кто ещё?
Несомненно, расширить список можно такими командами, как «Хьюстон Рокетс», «Мемфис Гриззлиз», «Детройт Пистонс», «Миннесота Тимбервулвз» и «Шарлотт Хорнетс». Возможно, у вас будут свои варианты.
Их ждёт очень светлое будущее! Тройка клубов НБА с лучшими молодыми игроками
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