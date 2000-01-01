Дэвис на фоне Вембаньямы выглядит крохой! Фото
«Лейкерс» и «Сан-Антонио» (123:118) сыграли ещё 24 февраля, но только сейчас завирусилось фото Энтони Дэвиса и Виктора Вембаньямы. На снимке форвард «Лос-Анджелеса» выглядит как полноценный разыгрывающий защитник!
Гигант
Рост Дэвиса — 208 см, но на фоне 224-сантиметрового Вембаньямы он выглядит крохой!
Эффект Вембаньямы! На его фоне даже Дэвис выглядит как обычный разыгрывающий
Читайте также
Дончич идёт по пятам Абдул-Джаббара и Чемберлена
Как долго Леброн набирал 40 тысяч очков?
Хабиб встретился со Стефеном Карри. Крутейшее фото
Дикое попадание Дончича с первой попытки. Видео
Вот это да! Йокич обошёл Леброна по трипл-даблам
Вембаньяма выдал шикарную серию по блок-шотам
Невероятная статистика Леброна в 21-м сезоне НБА!
Таунс — 4-й игрок в истории МВЗ НБА с 50+ очками
Лиллард провёл продуктивный звёздный уикенд НБА
Вембаньяма набрал 1000 очков быстрее Джордана
Космический бросок Карри из тоннеля. Видео
Удивительный факт про Коби и Шака на МВЗ НБА
Кто первым отдал 500 передач в этом сезоне НБА?
Леброн Джеймс спел песню Майкла Джексона. Видео
«Минск» установил антирекорд в Единой лиге ВТБ
Карри повторил успех Коби после 60 очков в матче