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Дэвис на фоне Вембаньямы выглядит крохой! Фото
Дэвис на фоне Вембаньямы выглядит крохой! Фото
«Лейкерс» и «Сан-Антонио» (123:118) сыграли ещё 24 февраля, но только сейчас завирусилось фото Энтони Дэвиса и Виктора Вембаньямы. На снимке форвард «Лос-Анджелеса» выглядит как полноценный разыгрывающий защитник!
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Гигант
Гигант
Рост Дэвиса — 208 см, но на фоне 224-сантиметрового Вембаньямы он выглядит крохой!
Эффект Вембаньямы! На его фоне даже Дэвис выглядит как обычный разыгрывающий
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