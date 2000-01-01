Эффект Вембаньямы! На его фоне даже Дэвис выглядит как обычный разыгрывающий

Дэвис на фоне Вембаньямы выглядит крохой! Фото

«Лейкерс» и «Сан-Антонио» (123:118) сыграли ещё 24 февраля, но только сейчас завирусилось фото Энтони Дэвиса и Виктора Вембаньямы. На снимке форвард «Лос-Анджелеса» выглядит как полноценный разыгрывающий защитник!