«Наказание коснулось бы только меня». Вернуть России флаг, порезав французский! Смелый поступок Фуркада
Французский биатлонист пошёл на очень рискованный шаг и поддержал сборную России.
Что произошло?
Это случилось ещё в конце февраля. В США, в городе Солджер Холлоу, проводился ЧМ среди юниоров. Тогда Россию уже начали сковывать санкциями в связи с событиями на Украине, и Международный союз биатлонистов (IBU) обязал российских спортсменов участвовать в соревнованиях без флага и под аббревиатурой NAR (Neutral athlete from Russia).
Что сделал Фуркад?
Рассказывает наш биатлонист и член технической группы юниорской команды России Юрий Батманов: «В США к нам на самом деле хорошо отнеслись. Там же была история, что у нас сняли флаг с вакс-кабины, а Симон Фуркад пришёл и приклеил его обратно. Причём он разорвал свой, французский, поменял цвета и сделал из него наш флаг».
Как это выглядело, в соцсети выложила врач сборной Айшат Эркенова
Вакс-кабина — это место для технической команды, чтобы в тепле готовить лыжи к гонкам.
Такой флаг наклеил Фуркад
Вот как сам Симон Фуркад объяснил свой поступок
Приводим полную цитату из интервью «Матчу»: «Я увидел, как человек из оргкомитета чемпионата мира убирает российские флаги с вакс-кабины сборной на глазах у тренеров и сервисменов.
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[...] Им как будто говорили: «Это ваша ошибка!». Они были очень расстроены, поэтому я решил показать, что на сто процентов с ними. Это не значит, что я поддерживаю происходящее на Украине — я слишком далёк от этого»
— Симон Фуркад. Далее →
[...] Но мне хотелось показать, что люди в этой вакс-кабине ни в чём не виноваты. Цвета наших флагов похожие: красный, белый, синий. Я порезал французский флаг на три части и приклеил его на дверь российской вакс-кабины»
— Симон Фуркад. Далее →
[...] Чтобы объявить об отстранении, организаторы ЧМ пришли на стрельбище. Там я увидел, как плачут спортсмены. Это же ещё подростки! Они несколько месяцев назад стали взрослыми. А им говорят, что они не могут выступать из-за того, в чём не виновны»
— Симон Фуркад. Далее →
[...] Лучшим решением в этой ситуации было показать свою поддержку российским спортсменам, показать, что они не несут ответственности за то, что произошло. Не нужно их исключать. Это контрпродуктивная мера. Принимая такое решение, вы получаете противоположное тому, что хотите получить»
— Симон Фуркад. Далее →
[...] Если бы было наказание, оно касалось только меня. Это моё решение. Я не боялся, что накажут команду. Возможно, ко мне могли бы применить санкции, но это не было политическим актом. Это просто человеческий акт»
— Симон Фуркад. Далее →
[...] Я видел разочарование в глазах российских тренеров и сервисменов, видел слёзы в глазах спортсменов. Такое не должно происходить»
Nous vous remercions de votre courage, Monsieur Fourcade. 🇫🇷
Вернуть России флаг, порезав французский! Смелый поступок Фуркада