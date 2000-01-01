Вернуть России флаг, порезав французский! Смелый поступок Фуркада

[...] Им как будто говорили: «Это ваша ошибка!». Они были очень расстроены, поэтому я решил показать, что на сто процентов с ними. Это не значит, что я поддерживаю происходящее на Украине — я слишком далёк от этого»

— Симон Фуркад. Далее →