Критики в полном восторге от ремейка Resident Evil 4. Вышли первые обзоры

Сегодня спало эмбарго на публикацию обзоров ремейка Resident Evil 4. Критики остались в полном восторге от игры. На сайте OpenCritic у проекта 92 балла из 100. ПК-версию на Metacritic оценили в 91 балл из 100, а вот версию для PS5 приняли теплее — у неё аж 94 балла.

Критики восторженно отзываются об игре. Журналисты отмечают, что по большей части это не полноценный ремейк, а скорее переосмысление. По мнению некоторых критиков, ремейк получился куда лучше оригинала, и воспринимать обычную Resident Evil 4 теперь сложнее. Среди минусов в основном отмечают некоторые проблемы с графикой.

Фото: Metacritic

Фото: OpenCritic

Оценки от изданий

IGN — 10/10

Push Square — 10/10

PowerUp 10/10

GameSpot — 10/10

Game Informer — 9,5/10

Metro GameCentral — 9/10

Wccftech —8,5/10

Siliconera — 7/10

Как отметил журналист Game Informer, ремейк Resident Evil 4 — «всё, о чём он только мог мечтать». Несмотря на такой положительный отзыв, автор подчеркнул, что ремейк вряд ли покажет, почему оригинал в своё время стал новаторским.

Каким бы замечательным ни был этот ремейк – и позвольте мне повторить, он невероятен – я не думаю, что он покажет вам, почему Resident Evil 4 была настолько новаторской. Это просто невозможно.

Как отметил критик Push Square, шедевральная игра 2005 года снова становится таковой, но уже в наше время.

Почти 20 лет спустя Resident Evil 4 сегодня такой же шедевр, как и в 2005 году. Capcom добросовестно переделала настоящую классику, перенеся её в современную эпоху, оснастив новым контентом, потрясающими боями и потрясающими визуальными эффектами. Того, что было раньше, уже было достаточно, чтобы считать Resident Evil 4 одной из лучших игр всех времён, но теперь она заслужила это звание в 2023 году.

Новость по теме Фанат показал, как ремейк Resident Evil 4 выглядел бы с классической камерой

Ремейк Resident Evil 4 выйдет 24 марта на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series.