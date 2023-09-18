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Рейтинг Mortal Kombat 1 уничтожили из-за бана игры в России и Беларуси

Рейтинг Mortal Kombat 1 уничтожили из-за бана игры в России и Беларуси
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На днях стартовал ранний доступ Mortal Kombat 1, однако издатель игры WB Games без предупреждения заблокировал серверы файтинга для жителей России и Беларуси. Для доступа требуется VPN или DNS.

Пользователи не остались в стороне: поскольку компания отмалчивается на проблему геймеры начали ревью-бомбинг новинки на Metacritic — и он уже вылился в чрезвычайно низкий рейтинг игры: на момент публикации он составляет 3,5 балла из десяти.

Большая часть отзывов о том, что «игры вне политики», а поступок издателя — «свинство».
Рейтинг игры на Metacritic от пользователей

Рейтинг игры на Metacritic от пользователей

Фото: Metacritic

Сейчас Mortal Kombat 1 доступна только покупателям расширенного издания, тогда как владельцы обычной версии смогут начать играть с 20:00 мск 19 сентября. Игра выходит на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.

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