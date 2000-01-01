«Аня приняла меня таким, какой я есть»
Кёрлингистка Сидорова оказалась рядом с Дмитрием в самый тяжёлый период его жизни. А фигурист защитил девушку от нападения на улице.
Сидорова и Соловьёв знакомы с детства. Анна раньше тоже занималась фигурным катанием — она тренировалась с Дмитрием на одном стадионе. Но чувства между ними вспыхнули только спустя время.
Когда Сидорова уже ушла из фигурного катания в кёрлинг, она встретилась с Соловьёвым на сборах в Новогорске. Между молодыми людьми завязалась дружба.
«Мы с Аней просто пересекались на сборах, общались, но даже в голове у нас не могло появиться такой мысли, что когда-то мы будем вместе», — признавался Дмитрий в интервью Василию Конову.
Анна оказалась рядом в самый тяжёлый момент для фигуриста: «Это тот период, когда всё рушилось просто: мама в больнице, допинг, операция. Я вообще не понимал, за что, почему так?»
«И в этот момент появилась Аня, которая со всеми моими проблемами, с моим непростым характером меня приняла таким, какой я есть. Она сказала, что всё получится, всё будет хорошо», — признавался он.
Между спортсменами завязались серьёзные чувства. Вот уже больше пяти лет длятся их отношения.
Дмитрий и Анна проводят практически всё время вместе. Соловьёв ездит к кёрлингистке на турниры, Сидорова же поддерживает фигуриста в «Ледниковом периоде».
Недавно с Соловьёвым и Сидоровой произошёл несчастный случай. На спортсменов напали на улице, после чего Дмитрий оказался в больнице в тяжёлом состоянии.
Фигурист пытался защитить Анну, но получил серьёзные травмы. Хочется пожелать здоровья олимпийскому чемпиону!
«Аня приняла меня таким, какой я есть»
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