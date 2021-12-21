«Он защищал свою жену». Знаменитого российского фигуриста жестоко избили в Москве

С олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьёвым произошёл несчастный случай. На фигуриста и его девушку, кёрлингистку Анну Сидорову, напали неизвестные. Спортсмен попытался постоять за свою возлюбленную, но получил серьёзные травмы.

Соловьёв находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Соловьёва жестоко избили, когда он заступился за свою девушку

Вчерашний вечер не предвещал для Дмитрия и Анны никаких бед. Молодые люди весело проводили время на дне рождения кёрлинга в России, а затем поехали с друзьями в караоке. Перед тем как отправиться домой, компания вышла на улицу. Одна из девушек попросила у мужчин, стоящих рядом, зажигалку. После этого и началась перепалка — молодые люди стали жёстко высказываться в сторону девушек. В этот момент на улицу вышел Соловьёв. Он сделал замечание ребятам и заступился за девушек. Но это только больше разозлило компанию. Они начали ещё больше злиться, а потом один из неизвестных толкнул Дмитрия. Фигурист упал спиной назад, а дальше на него налетели. Девушки пытались разнять драку, но у них это не получалось. Соловьёва начали жестоко избивать ногами.

Сидорова поняла, что помочь тут может только полиция. Девушка вызвала правоохранителей и начала снимать драку на телефон. Нападавших задержали, а Дмитрия увезли в травмпункт, а оттуда в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы.

Точный диагноз фигуриста неизвестен. Однако Татьяна Навка сообщила, что Соловьёв находится в тяжёлом состоянии.

«У него сотрясение мозга, внутренние тяжёлые повреждения. Слава богу, он жив, но эти подонки должны понести наказание по полной мере. Он защищал свою жену, настоящий мужчина», — сказала Навка «Матч ТВ».

Фигуристы в ужасе от произошедшего с Соловьёвым

Мир фигурного катания в ужасе от произошедшего с Соловьёвым.

«Прискорбно. Надеюсь, что Дмитрий Соловьёв пойдёт на поправку. Как такое возможно? У нас Тена вообще убили. К сожалению, такой жестокий мир. Они ведь смелые, когда их трое, а по одному боятся. Обидно и больно. Надо бороться с этим», — отреагировала на инцидент трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

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«Когда такое происходит с близким человеком… Это очень страшно. Такое не должно происходить ни с кем в нашей жизни. Очень надеюсь, что виновники будут наказаны по всей строгости случившегося. Со своей стороны я посылаю всю всю энергию и силы Димке на выздоровление. Надеюсь, всё будет хорошо. Димка — сильный. Он справится», — сказала бывшая партнёрша Соловьёва Екатерина Боброва.

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Отреагировала и партнёрша Соловьёва по «Ледниковому периоду» Ольга Бузова.

«Я в полном шоке от случившегося! Уже написала Диме. Сейчас самое главное — это его здоровье. Я на связи с его командой, и, если понадобится малейшая моя помощь, я сделаю всё возможное и невозможное для него. Я знаю, что Дима — настоящий мужчина и проявил себя как истинный защитник своей любимой девушки. Дима — гордость страны, человек, который отстаивал честь России на мировой арене. Мне рассказали, что его зверски избивали аж трое парней. Мои молитвы сейчас с Димой и его семьёй», — приводит слова Бузовой «Спорт-экспресс».

Остаётся надеяться, что Соловьёв быстро восстановится от повреждений. У фигуриста большие планы на жизнь. Он даже задумывался о возобновлении спортивной карьеры. Хочется верить, что Дмитрию ещё удастся претворить свои мечты в жизнь.