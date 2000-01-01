Ориентировочный состав сборной России на матч со Словакией
Ожидаем традиционную для Валерия Карпина схему 4-3-3.
Вратарь: Маринато Гильерме
Позицию вратаря Карпин доверяет своему помощнику по голкиперам Виталию Кафанову. Гильерме — пока бесспорный №1.
Правый защитник: Алексей Сутормин
С фланговыми защитниками беда. Поэтому велика вероятность, что справа сыграет номинальный хавбек Сутормин.
Центральный защитник: Георгий Джикия
Лидер защиты, тут без вариантов.
Центральный защитник: Игорь Дивеев
Тоже без вариантов: если Дивеев готов, то выходит играть.
Левый защитник: Фёдор Кудряшов
В последнее время часто играет в центре обороны «Антальяспора», но всегда готов вернуться на левый фланг.
Опорный полузащитник: Дмитрий Баринов
В «Локомотиве» он вынужденно переквалифицировался в центрдефа. В центре поля Баринову всё-таки комфортнее.
Центральный полузащитник: Александр Ерохин
Займётся настраиванием атаки из глубины.
Центральный полузащитник: Далер Кузяев
Возможно, будет капитаном. И точно добавит полузащите энергичности.
Левый атакующий полузащитник: Алексей Миранчук
Почти не играет за «Аталанту», но Карпин высоко ценит Миранчука и считает, что тот в отличной форме. Самое время показать себя (и подать сигнал Гасперини).
Правый атакующий полузащитник: Зелимхан Бакаев
Будет разгонять правый фланг.
Нападающий: Фёдор Смолов
Кажется, пока самый подходящий Карпину по стилю нападающий.
Считаете, что в составе должен быть кто-то другой? Заходите в наш онлайн!
Собираем все новости по матчу Россия — Словакия, проходим тест о новичках и обсуждаем состав в комментариях. Вот ссылка
Ориентировочный состав сборной России на матч со Словакией
Читайте также