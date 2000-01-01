Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Ориентировочный состав сборной России на матч со Словакией
Ориентировочный состав сборной России на матч со Словакией
Ожидаем традиционную для Валерия Карпина схему 4-3-3.
AMP-версия
Вратарь: Маринато Гильерме
Вратарь: Маринато Гильерме
Позицию вратаря Карпин доверяет своему помощнику по голкиперам Виталию Кафанову. Гильерме — пока бесспорный №1.
Правый защитник: Алексей Сутормин
Правый защитник: Алексей Сутормин
С фланговыми защитниками беда. Поэтому велика вероятность, что справа сыграет номинальный хавбек Сутормин.
Центральный защитник: Георгий Джикия
Центральный защитник: Георгий Джикия
Лидер защиты, тут без вариантов.
Центральный защитник: Игорь Дивеев
Центральный защитник: Игорь Дивеев
Тоже без вариантов: если Дивеев готов, то выходит играть.
Левый защитник: Фёдор Кудряшов
Левый защитник: Фёдор Кудряшов
В последнее время часто играет в центре обороны «Антальяспора», но всегда готов вернуться на левый фланг.
Опорный полузащитник: Дмитрий Баринов
Опорный полузащитник: Дмитрий Баринов
В «Локомотиве» он вынужденно переквалифицировался в центрдефа. В центре поля Баринову всё-таки комфортнее.
Центральный полузащитник: Александр Ерохин
Центральный полузащитник: Александр Ерохин
Займётся настраиванием атаки из глубины.
Центральный полузащитник: Далер Кузяев
Центральный полузащитник: Далер Кузяев
Возможно, будет капитаном. И точно добавит полузащите энергичности.
Левый атакующий полузащитник: Алексей Миранчук
Левый атакующий полузащитник: Алексей Миранчук
Почти не играет за «Аталанту», но Карпин высоко ценит Миранчука и считает, что тот в отличной форме. Самое время показать себя (и подать сигнал Гасперини).
Правый атакующий полузащитник: Зелимхан Бакаев
Правый атакующий полузащитник: Зелимхан Бакаев
Будет разгонять правый фланг.
Нападающий: Фёдор Смолов
Нападающий: Фёдор Смолов
Кажется, пока самый подходящий Карпину по стилю нападающий.
Считаете, что в составе должен быть кто-то другой? Заходите в наш <a href="https://www.championat.com/football/article-4476681-futbol-rossiya-slovakiya-pryamaya-translyaciya-matcha-8-oktyabrya-2021-otbor-na-chm-2022-gde-smotret-onlajn.html">онлайн</a>!
Считаете, что в составе должен быть кто-то другой? Заходите в наш онлайн!
Собираем все новости по матчу Россия — Словакия, проходим тест о новичках и обсуждаем состав в комментариях. Вот ссылка
Ориентировочный состав сборной России на матч со Словакией
Читайте также
«Ньюкасл» стал денежным мешком
Большое интервью с Гамидом Агалароввым
Криштиану — MVP сентября в АПЛ. Как было раньше
Тест на знания новичков сборной России
Что стало с Кокориным и Мамаевым?
Россия — Словакия
© championat.com 2000–2021