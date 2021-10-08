Россия — Словакия. Онлайн. Отцепим прямого конкурента?!

Посмотрим, как Карпин справится без травмированных. Их у нас ну очень много!

Привет, друзья! Это онлайн-трансляция матча Россия — Словакия в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре. Начало встречи — в 21:45 по Москве (играем в Казани). В прямом эфире игру покажет телеканал «Россия 1», а мы расскажем всё самое интересное в режиме Live. Оставайтесь с нами!