Россия — Словакия. Онлайн. Отцепим прямого конкурента?!

Привет, друзья! Это онлайн-трансляция матча Россия — Словакия в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре. Начало встречи — в 21:45 по Москве (играем в Казани). В прямом эфире игру покажет телеканал «Россия 1», а мы расскажем всё самое интересное в режиме Live. Оставайтесь с нами!
📆 Однажды Словакия нам уже напакостила. Вспоминаем, как это было, и надеемся, что 2005-й не повторится.
📈 По очкам Россия пока идёт вровень с Хорватией. «Клетчатые» выше по разнице мячей. Полная таблица — по ссылке.
🚑 У Карпина сейчас что ни матч — головная боль. Судьба будто проверяет нервную систему тренера на прочность. Только посмотрите, сколько человек не доехали до сборной в этот раз — на целую команду хватит!
Как закончится матч Россия — Словакия? Опрос
📊 Какие мысли насчёт исхода матча? Есть предчувствия? Верим? Или не очень? Голосуйте и пишите в комментах!
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