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Футбол, Россия — Словакия: прямая трансляция матча 8 октября 2021, отбор на ЧМ-2022, где смотреть онлайн

Россия — Словакия. Онлайн. Отцепим прямого конкурента?!
Павел Прохоров
Россия — Словакия
Комментарии
Посмотрим, как Карпин справится без травмированных. Их у нас ну очень много!

Привет, друзья! Это онлайн-трансляция матча Россия — Словакия в рамках отборочного турнира чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре. Начало встречи — в 21:45 по Москве (играем в Казани). В прямом эфире игру покажет телеканал «Россия 1», а мы расскажем всё самое интересное в режиме Live. Оставайтесь с нами!

ЧМ-2022 - Европа. Группа H. 7-й тур
08 октября 2021, пятница. 21:45 МСК
Россия
Не начался
Словакия
Как закончится матч Россия — Словакия? Опрос
Live Олег Лысенко

📆 Однажды Словакия нам уже напакостила. Вспоминаем, как это было, и надеемся, что 2005-й не повторится.

«Эту команду можно только пожалеть». Россия уже проигрывала Словакии путёвку на ЧМ «Эту команду можно только пожалеть». Россия уже проигрывала Словакии путёвку на ЧМ
12:54 Олег Лысенко

📈 По очкам Россия пока идёт вровень с Хорватией. «Клетчатые» выше по разнице мячей. Полная таблица — по ссылке.

Турнирные таблицы ЧМ-2022
12:50 Олег Лысенко

🚑 У Карпина сейчас что ни матч — головная боль. Судьба будто проверяет нервную систему тренера на прочность. Только посмотрите, сколько человек не доехали до сборной в этот раз — на целую команду хватит!

Кто из расширенного списка Карпина не доехал до сборной России. Двое ещё под вопросом Кто из расширенного списка Карпина не доехал до сборной России. Двое ещё под вопросом
12:11 Олег Лысенко

Как закончится матч Россия — Словакия? Опрос

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