Кого заменят новички в сборной России
В расширенном списке Валерия Карпина на матчи отбора на ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией семь дебютантов, которые могут потеснить основных игроков. Прикидываем, кто это может быть.
Вратарь: Илья Лантратов, 25 лет
Кого может заменить: Сафонов, Гильерме. Один из лучших по сейвам и, возможно, будущий вратарь «Спартака» или ЦСКА. Опытнее Сафонова, хорош под давлением, знает схему в 3 центральных и моложе Гильерме.
Вратарь: Никита Хайкин, 26 лет
Кого может заменить: Сафонов, Гильерме. Стал чемпионом Норвегии, но в сборную попал будто бы из-за шумной победы в матче с «Ромой» (6:1). Расширенный список — большой аванс, но и мотивация для Никиты.
Левый защитник: Даниил Лесовой, 23 года
Кого может заменить: Кудряшов, Терехов. Проблема слева в защите сборной остаётся. Позицию на годы (ну, может, не как Жирков) мог бы закрыть Лесовой. Единственное, ему недостаёт игрового времени.
Опорник: Александр Черников, 21 год
Кого может заменить: Баринов. Ещё один воспитанник «быков» в сборной. Черников хорош в отборе, и его профильная позиция — опорный хавбек. Учитывая нестабильную форму Баринова, шансы на основу есть.
Полузащитник: Константин Марадишвили, 21 год
Кого может заменить: Ерохин, Фомин. В «Локомотиве» Марадишвили стал играть ближе к атаке. Уже даже не бокс-ту-бокс, а атакующий хавбек. Что ценно для Карпина, с приходом Гисдоля «Локо» играет в 4-3-3.
Вингер: Роман Ежов, 24 года
Кого может заменить: Миранчук, Бакаев. Быстрый игрок, способный разрывать фланг. Ежов, возможно, проигрывает конкурентам в статусе, зато играет постоянно и привычен к креативному стилю.
Форвард: Иван Сергеев, 26 лет
Кого может заменить: Смолов, Заболотный. После блестящего прошлого сезона (40 голов в ФНЛ) Сергееву пророчили тяжёлый переход в РПЛ. Но он сделал 4+3 в 12 матчах и заслужил вызов в сборную.
Кого заменят новички в сборной России
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