Все сборные, которые вышли на ЧМ-2022
Пока — 13 команд, которые суммарно выиграли 15 кубков планеты. И одна сборная, которую мы очень сильно ждём.
Сборная Катара
Квалифицировались автоматом как хозяева турнира. Очень скромная сборная, где главная надежда — форвард «Аль-Духаиля» Алмоез Али.
Сборная Бразилии
Идёт в отборе без поражений: только 2 ничьих в 13 матчах. Итог — бразильцы первыми из южноамериканских сборных вышли на ЧМ. Традиционно мощный состав с хорошим балансом игроков.
Сборная Дании
Яркая сборная, которая обошла в группе F команды Австрии и Шотландии. В Дании всё ещё ждут возвращения Эриксена и много забивают — в среднем 3 гола за матч.
Сборная Германии
Тренер Ханси Флик перезагрузил команду, но в Катар на свой последний ЧМ приедут и несколько ветеранов: Нойер (35 лет), Мюллер (32), Ройс (32).
Сборная Англии
Англичане уверенно прошли отбор, а лидер команды Гарри Кейн забил 12 голов и разделил звание лучшего бомбардира с голландцем Мемфисом Депаем. В Катаре англичане будут угрозой для любой команды.
Сборная Франции
Взяла первое место в группе D без поражений. Проблемой стали матчи с Украиной — дважды сыграли вничью.
Сборная Бельгии
Команда, от которой все ждут по-настоящему большого успеха.
Сборная Хорватии
Не будем говорить, что на этом месте должны были быть мы. Хорваты заслужили прямую путёвку, и это почти наверняка последний ЧМ для Модрича.
Сборная Сербии
Героическая победа над Португалией в последнем туре вывела сербов на ЧМ напрямую. За командой точно стоит последить — много молодых и перспективных игроков.
Сборная Испании
Возможно, слабейший и самый непредсказуемый состав Испании последних лет. Много совсем молодых или нестатусных игроков.
Сборная Швейцарии
Команда Мурата Якина (того самого, из «Спартака») удивила всех и обошла Италию в группе. Без вспышек, просто уверенно прошли отбор.
Сборная Нидерландов
Всё-таки вышли на ЧМ с первого места и попробуют отыграться за пропущенный ранее турнир. В Катар поедет обновлённая «оранжевая» команда.
Сборная Аргентины
Как и бразильцы, досрочно обеспечили участие в ЧМ-2022. Возможно, это последний кубок мира для Лео Месси. На этот он приедет уже в 35 лет.
Сборная, которую мы ждём сильнее всего
Стыковые матчи состоятся в марте 2022 года. Жеребьёвка соперников — 26 ноября. Мы собрали всех, с кем сборная России может сыграть.
Все сборные, которые вышли на ЧМ-2022
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