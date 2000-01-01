🏴 «Точно знал, куда мяч полетит». Бекхэм вспоминает, как забил шедевр в ворота Греции. Видео
Англия проигрывает Греции — 1:2, для выхода на ЧМ нужна ничья. 93-я минута, штрафной, к мячу подходит Бекхэм…
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«Точно знал, куда мяч полетит». Бекхэм вспоминает, как забил шедевр в ворота Греции. Видео
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