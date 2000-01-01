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🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Точно знал, куда мяч полетит». Бекхэм вспоминает, как забил шедевр в ворота Греции. Видео
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Точно знал, куда мяч полетит». Бекхэм вспоминает, как забил шедевр в ворота Греции. Видео
Англия проигрывает Греции — 1:2, для выхода на ЧМ нужна ничья. 93-я минута, штрафной, к мячу подходит Бекхэм…

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А как начался путь Бекхэма в «Манчестер Юнайтед»? <a href="https://www.championat.com/football/article-4653525-foto-kak-devid-bekhem-debyutiroval-za-manchester-yunajted-v-apl-2-aprelya-1995-goda.html">Читайте в нашем материале</a>
А как начался путь Бекхэма в «Манчестер Юнайтед»? Читайте в нашем материале
«Точно знал, куда мяч полетит». Бекхэм вспоминает, как забил шедевр в ворота Греции. Видео
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