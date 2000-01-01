«Не имеет значения!» Капитан «Айнтрахта» с рассечением головы играл и праздновал титул Лиги Европы
И уже после матча отправился в больницу, чтобы ему наложили швы.
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Эпизод с рассечением произошёл в начале финала Лиги Европы
Джон Ландстрем пошёл в опасный стык.
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При этом футболист «Рейнджерс» не получил даже жёлтую карточку
Выглядело жутко!
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Капитан «Айнтрахта» и не думал выходить из игры. Голову перевязали, футболку сменили
Правда, затем и новая майка оказалась в крови, но не беда. Роде провел два тайма и был заменён лишь на 90-й минуте. Отправился ли он в больницу? Пффф, переживал за партнёров в серии пенальти!
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«Айнтрахт» выиграл, и именно Роде на правах капитана поднял трофей!
Кровь на голове его мало интересовала.
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Он отнёс кубок к фанатскому сектору…
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Очень довольный сходил на интервью…
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Ну а уже потом Себастьян Роде поехал в больницу, где ему наложили швы. В соцсетях он опубликовал пост
«Главное — добиться своего!!! Остальное не имеет значения 💪💥😉🏆». Настоящий боец и капитан!
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«Не имеет значения!» Капитан «Айнтрахта» с разбитой головой играл и праздновал титул
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