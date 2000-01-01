11 самых крутых молодых футболистов РПЛ
Итоги голосования «Чемпионата» среди главных тренеров и капитанов клубов чемпионата России.
11. Вильсон Изидор — 21 год, «Локомотив»
Итоги голосования: 10 баллов
Изидор в РПЛ всего полсезона, однако успел впечатлить и техникой, и результативностью, и позитивным отношением.
Изидор в РПЛ всего полсезона, однако успел впечатлить и техникой, и результативностью, и позитивным отношением.
10. Михаил Игнатов — 22 года, «Спартак»
Итоги голосования: 10 баллов
Гоняет по всему фронту атаки, в минувшем сезоне стал основным игроком.
Гоняет по всему фронту атаки, в минувшем сезоне стал основным игроком.
9. Даниил Худяков — 18 лет, «Локомотив»
Итоги голосования: 10 баллов
Дебютировал в РПЛ внезапно, когда Гильерме удалили в матче с «Химками». В какой-то момент даже усадил опытного конкурента в запас.
Дебютировал в РПЛ внезапно, когда Гильерме удалили в матче с «Химками». В какой-то момент даже усадил опытного конкурента в запас.
8. Даниил Уткин — 22 года, «Ахмат» (принадлежал «Краснодару»)
Итоги голосования: 15 баллов
Конструировал нападение «Ахмата» и поразил всех штрафными ударами.
Конструировал нападение «Ахмата» и поразил всех штрафными ударами.
7. Игорь Дивеев — 22 года, ЦСКА
Итоги голосования: 17 баллов
Дивеев так давно в ЦСКА, что мы уже и забыли, насколько он молод. В этом сезоне оформился в безусловного лидера обороны.
Дивеев так давно в ЦСКА, что мы уже и забыли, насколько он молод. В этом сезоне оформился в безусловного лидера обороны.
6. Даниил Хлусевич — 21 год, «Арсенал» / «Спартак»
Итоги голосования: 19 баллов
Зажёг на фланге «Арсенала» и наиграл на повышение — зимой перешёл в «Спартак».
Зажёг на фланге «Арсенала» и наиграл на повышение — зимой перешёл в «Спартак».
5. Данила Прохин — 21 год, «Сочи» (принадлежит «Ростову»)
Итоги голосования: 23 балла
Прохин не пригодился «Зениту» и «Ростову», зато спрогрессировал в «Сочи». Показал себя не только как защитник, но и в продвижении атак.
Прохин не пригодился «Зениту» и «Ростову», зато спрогрессировал в «Сочи». Показал себя не только как защитник, но и в продвижении атак.
4. Константин Тюкавин — 19 лет, «Динамо»
Итоги голосования: 35 баллов
Показал, что готов быть основным форвардом команды, сражающейся за медали. Шесть голов и четыре передачи в чемпионате — достойный результат.
Показал, что готов быть основным форвардом команды, сражающейся за медали. Шесть голов и четыре передачи в чемпионате — достойный результат.
🥉 Эдуард Сперцян — 22 года, «Краснодар»
Итоги голосования: 50 баллов
Ухватился за шанс играть в основе, и теперь Сперцян — главный архитектор атак «Краснодара». Поиграл на двух позициях: «десятки» и «восьмёрки».
Ухватился за шанс играть в основе, и теперь Сперцян — главный архитектор атак «Краснодара». Поиграл на двух позициях: «десятки» и «восьмёрки».
🥈 Арсен Захарян — 19 лет, «Динамо»
Итоги голосования: 115 баллов
Захарян оправдывает авансы, он был самым ярким футболистом в «Динамо». За весь сезон сделал «9+9». Попытки рвануть в Европу продолжаются.
Захарян оправдывает авансы, он был самым ярким футболистом в «Динамо». За весь сезон сделал «9+9». Попытки рвануть в Европу продолжаются.
🥇 Гамид Агаларов — 21 год, «Уфа»
Итоги голосования: 120 баллов
Агаларов ворвался в сезон и просто вынес РПЛ: 19 голов и «Золотая бутса». Теперь ждём, в какой команде он начнёт новый сезон.
Агаларов ворвался в сезон и просто вынес РПЛ: 19 голов и «Золотая бутса». Теперь ждём, в какой команде он начнёт новый сезон.
Участие в голосовании принимали капитаны и главные тренеры команд РПЛ.
Выбирать можно было из любых футболистов чемпионата России не старше 21 года на момент старта сезона-2021/2022.
Выбирать можно было из любых футболистов чемпионата России не старше 21 года на момент старта сезона-2021/2022.
11 самых крутых молодых футболистов РПЛ
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