Сборная Англии на ЧМ-2022
У Англии топ-состав, но к тренеру есть вопросы.
В чём будут играть
Первый комплект — белые майки с синими вставками на плечах, а также тёмно-синие шорты. Второй комплект практически полностью красный с небольшими тёмно-синими элементами.
Путь на ЧМ: первое место в группе
Англия досрочно заняла первое место в группе с Польшей, Албанией, Венгрией, Андоррой и Сан-Марино. В 10 матчах команда одержала восемь побед и дважды сыграла вничью. Разница мячей: +36. Это лучший показатель во всех отборочных группах.
Главный тренер — Гарет Саутгейт
Возглавил сборную в сентябре 2016 года. При нём команда пробилась в полуфинал ЧМ-2018 и финал Евро-2020. Однако последние матчи сборной Англии вновь получились неудачными, что повлекло новую волну критики в адрес тренера.
Лидер команды — Гарри Кейн
29-летний нападающий «Тоттенхэма» – капитан сборной. А скоро может стать и её лучшим бомбардиром в истории. Сейчас его трансферная стоимость –€ 90 млн.
Молодые звёзды. Их слишком много!
Джуд Беллингем (19 лет), Букайо Сака (21 год), Фил Фоден (22 года), Деклан Райс (23 года) и Мэйсон Маунт (23 года) – будущее и настоящее сборной. Беллингем зажигает за дортмундскую «Боруссию», но летом наверняка сменит клуб. Им очень активно интересуются «Реал», «Сити» и «Ливерпуль».
Ориентировочный состав
Вероятная схема: 4-3-3.
Расписание матчей
Англия — один из фаворитов ЧМ, но обычно проваливается. В этот раз будет так же?
Факт: событие, которого все ждут
У 29-летнего Кейна сейчас 51 гол за сборную. Все ждут, когда нападающий станет лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. Сейчас на первом месте идёт Уэйн Руни с 53 мячами.
Сборная Англии — самая дорогая команда ЧМ-2022. Но на что она способна?
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