Главный бомбардир Англии не бьёт по воротам. У Кейна особая миссия на чемпионате мира

Перед ЧМ-2022 Гарри Кейн считался одним из главных претендентов на «Золотую бутсу» — приз лучшему голеадору турнира. Старт же турнира заставил сильно сомневаться, что такое действительно возможно: после первого матча у Кейна 0 голов, хотя его сборная забила шесть; в то же время уже у трёх футболистов есть по два забитых мяча — столько раз отличились англичанин Сака, эквадорец Валенсия и иранец Тареми. Но отсутствие голов ни в коем случае не провал спортсмена: у происходящего есть логичное объяснение.
В матче с Ираном Кейн лишь номинально был на острие
В стартовом для себя матче на ЧМ-2022 Кейн часто уходил в глубину или просто стягивал на себя защитников, тем самым освобождая партнёрам зоны, которые те своевременно заполняли. Показательно, что за матч у Кейна ни одного удара по воротам и лишь три встречи с мячом в чужой штрафной! Какие голы при таком раскладе? Их и не могло быть.
Главными адресатами для передач в штрафной площади были партнёры Кейна: сразу девять английских футболистов били по воротам и суммарно нанесли 13 ударов, а в общей сложности английские футболисты 26 раз встречались с мячом в чужой штрафной.
Всё случившееся — часть игры Англии под руководством Гарета Сайтгейта. Как и ожидалось, с первых минут Иран окопался на своей половине поля, расставившись по схеме 5-4-1. При таком раскладе у скоростных крайних нападающих Стерлинга и Саки, а также резвого центрального полузащитника Беллингема было больше шансов найти бреши в защите неожиданными включениями, чем у более мощного Кейна в статике. Так и прозошло: партнёры центрфорварда забивали, находясь напротив ворот. Прелесть для Англии в том, что тренерский штаб это задумал, а футболисты классно исполнили.
Голевой пас Кейна на Стерлинга в матче Англия — Иран
Фото: Кадр из трансляции
Голевое включение Беллингема в созданную Кейном зону
Фото: Кадр из трансляции
Подобный план для Англии не нов, Саутгейт использовал его ещё во время Евро-2020. Главным специалистом по включениям тогда был Рахим Стерлинг, забивший три мяча.
Предголевой пас Кейна на Евро-2020
Фото: Кадр из трансляции
Кейн классно смотрелся в роли ложного форварда — сейчас он единоличный лидер ЧМ-2022 по ассистам
Саутгейту очень повезло — в лице Кейна он имеет в своём распоряжении очень разностороннего форварда. В игре с Ираном Кейн стал лучшим по ассистам (2), созданным голевым моментам (3) и ключевым передачам (3). Да, так классно умеет играть в подыгрыше форвард, который стал лучшим бомбардиром европейской квалификации ЧМ-2022 (12 голов), затрачивая на один результативный удар в среднем лишь 49 минут. И это нападающий, которому осталось лишь два результативных удара, чтобы повторить рекорд Руни по голам за сборную Англии (53)! Как здесь не восхищаться щедростью Кейна?
Разносторонность — один из весомых плюсов Кейна, что его первая игра в Катаре и подсветила. Другой — умение сделать гол из ничего. Интересно, что в матче с Ираном такой мяч тоже случился: голевой передаче на Саку предшествовали приём форвардом мяча на грудь после длиннющего паса от голкипера Пикфорда и вытянутый из линии обороны центральный защитник!
Голевой пас Кейна на Саку в матче Англия — Иран
Фото: Кадр из трансляции
Англия сильна непредсказуемостью, Кейн своё ещё забьёт
Случившееся в матче с Ираном очень выгодно для Англии в целом. От кого ждать опасности в атаке в её составе? Непредсказуемость впереди — большое преимущество прямо сейчас. Благодаря ему сборная может побороться за звание самой результативной на ЧМ-2022.
Кейну будет сложно претендовать на звание главного голеадора турнира из-за своей многофункциональности. Но почему бы не замахнуться на лучшего по системе «гол+пас»? Прямо сейчас форвард лучший по голевым передачам на турнире. Что свои мяч забьет, сомневаться тоже не приходится — всегда забивал (стандарты ведь тоже никто не отменял, да и с игры сделать это ему несложно), к тому же он является штатным исполнителем пенальти.
«Я стараюсь никогда не думать о таких вещах, как «Золотая бутса». Самое главное — попытаться выиграть чемпионат мира, и это то, на чëм сосредоточен я, а также моя команда. Знаем, что у нас впереди трудный путь, но мы попытаемся успешно преодолеть его».
Общая же цель у команды и спортсмена одна — взять трофей. С такой организацией атаки и лидером Кейном Англии точно по силам зайти далеко. Именно так было в последние годы на больших турнирах: четвертое место на ЧМ-2018 и второе — на Евро-2020.
- 22 ноября 2022
-
16:05
-
16:04
-
16:00
-
16:00
-
15:55
-
15:53
-
15:40
-
15:37
-
15:32
-
15:32
-
15:29
-
15:25
-
15:24
-
15:20
-
15:17
-
15:16
-
15:13
-
15:12
-
15:07
-
15:01
-
15:00
-
14:50
-
14:48
-
14:40
-
14:35
-
14:18
-
14:15
-
14:13
-
14:07
-
14:01
-
13:46
-
13:40
-
13:39
-
13:32
-
13:28