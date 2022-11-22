Главный бомбардир Англии не бьёт по воротам. У Кейна особая миссия на чемпионате мира

Игрой Гарри уже можно восхищаться – он стал лучшим по созданным голевым моментам и ассистам. Разбираемся в классной идее Саутгейта.

Перед ЧМ-2022 Гарри Кейн считался одним из главных претендентов на «Золотую бутсу» — приз лучшему голеадору турнира. Старт же турнира заставил сильно сомневаться, что такое действительно возможно: после первого матча у Кейна 0 голов, хотя его сборная забила шесть; в то же время уже у трёх футболистов есть по два забитых мяча — столько раз отличились англичанин Сака, эквадорец Валенсия и иранец Тареми. Но отсутствие голов ни в коем случае не провал спортсмена: у происходящего есть логичное объяснение.

В матче с Ираном Кейн лишь номинально был на острие

В стартовом для себя матче на ЧМ-2022 Кейн часто уходил в глубину или просто стягивал на себя защитников, тем самым освобождая партнёрам зоны, которые те своевременно заполняли. Показательно, что за матч у Кейна ни одного удара по воротам и лишь три встречи с мячом в чужой штрафной! Какие голы при таком раскладе? Их и не могло быть.

Главными адресатами для передач в штрафной площади были партнёры Кейна: сразу девять английских футболистов били по воротам и суммарно нанесли 13 ударов, а в общей сложности английские футболисты 26 раз встречались с мячом в чужой штрафной.

Всё случившееся — часть игры Англии под руководством Гарета Сайтгейта. Как и ожидалось, с первых минут Иран окопался на своей половине поля, расставившись по схеме 5-4-1. При таком раскладе у скоростных крайних нападающих Стерлинга и Саки, а также резвого центрального полузащитника Беллингема было больше шансов найти бреши в защите неожиданными включениями, чем у более мощного Кейна в статике. Так и прозошло: партнёры центрфорварда забивали, находясь напротив ворот. Прелесть для Англии в том, что тренерский штаб это задумал, а футболисты классно исполнили.

Голевой пас Кейна на Стерлинга в матче Англия — Иран Фото: Кадр из трансляции

Голевое включение Беллингема в созданную Кейном зону Фото: Кадр из трансляции

Подобный план для Англии не нов, Саутгейт использовал его ещё во время Евро-2020. Главным специалистом по включениям тогда был Рахим Стерлинг, забивший три мяча.

Предголевой пас Кейна на Евро-2020 Фото: Кадр из трансляции

Кейн классно смотрелся в роли ложного форварда — сейчас он единоличный лидер ЧМ-2022 по ассистам

Саутгейту очень повезло — в лице Кейна он имеет в своём распоряжении очень разностороннего форварда. В игре с Ираном Кейн стал лучшим по ассистам (2), созданным голевым моментам (3) и ключевым передачам (3). Да, так классно умеет играть в подыгрыше форвард, который стал лучшим бомбардиром европейской квалификации ЧМ-2022 (12 голов), затрачивая на один результативный удар в среднем лишь 49 минут. И это нападающий, которому осталось лишь два результативных удара, чтобы повторить рекорд Руни по голам за сборную Англии (53)! Как здесь не восхищаться щедростью Кейна?

Разносторонность — один из весомых плюсов Кейна, что его первая игра в Катаре и подсветила. Другой — умение сделать гол из ничего. Интересно, что в матче с Ираном такой мяч тоже случился: голевой передаче на Саку предшествовали приём форвардом мяча на грудь после длиннющего паса от голкипера Пикфорда и вытянутый из линии обороны центральный защитник!

Голевой пас Кейна на Саку в матче Англия — Иран Фото: Кадр из трансляции

Англия сильна непредсказуемостью, Кейн своё ещё забьёт

Случившееся в матче с Ираном очень выгодно для Англии в целом. От кого ждать опасности в атаке в её составе? Непредсказуемость впереди — большое преимущество прямо сейчас. Благодаря ему сборная может побороться за звание самой результативной на ЧМ-2022.

Кейну будет сложно претендовать на звание главного голеадора турнира из-за своей многофункциональности. Но почему бы не замахнуться на лучшего по системе «гол+пас»? Прямо сейчас форвард лучший по голевым передачам на турнире. Что свои мяч забьет, сомневаться тоже не приходится — всегда забивал (стандарты ведь тоже никто не отменял, да и с игры сделать это ему несложно), к тому же он является штатным исполнителем пенальти.

Гарри Кейн нападающий сборной Англии «Я стараюсь никогда не думать о таких вещах, как «Золотая бутса». Самое главное — попытаться выиграть чемпионат мира, и это то, на чëм сосредоточен я, а также моя команда. Знаем, что у нас впереди трудный путь, но мы попытаемся успешно преодолеть его».

Общая же цель у команды и спортсмена одна — взять трофей. С такой организацией атаки и лидером Кейном Англии точно по силам зайти далеко. Именно так было в последние годы на больших турнирах: четвертое место на ЧМ-2018 и второе — на Евро-2020.