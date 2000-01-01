У США на ЧМ-2022 будет главный политический матч. Эту сборную нельзя недооценивать

Сборная США на ЧМ-2022
США вернулись в финальную часть, пропустив ЧМ-2018.
В чём будут играть
Nike воплотил идеи разного американского спорта: свуш на рукавах отсылает к стилю НФЛ, увеличенная эмблема похожа на те, которые используют клубы НБА и НХЛ. Неудивительно, учитывая успех этих лиг. А некоторые могли заметить на рукавах и флаг России (но это совпадение, конечно).
Путь на ЧМ: третье место в группе
Сборная США участвовала в отборе Северной Америки. Прямые путёвки получали три первые сборные, и Штаты заняли третье место, немного уступив Канаде и Мексике. Главное – опередили Коста-Рику, которая улетела в стыковые матчи.
Главный тренер — Грегг Берхалтер
Клинсман и его временные сменщики не смогли вывести США на ЧМ-2018. А вот Грегг Берхалтер идеально вписался в новый формат и уже выиграл Кубок КОНКАКАФ. Он, кстати, играл за США на самом успешном для них чемпионате мира в 2002 году.
Лидер — Кристиан Пулишич
Пулишича трудно назвать основным игроком «Челси». Более того, вероятно, после ЧМ-2022 Кристиан сменит клуб — им интересуется «Ювентус». Однако за плечами вингера победа в Лиге чемпионов и бесценный опыт игры в АПЛ – это делает его самым статусным игроком сборной.
Молодая звезда — Серджино Дест, 22 года
Дест родился в Нидерландах, но в семье американцев. И принял предложение выступать за родину родителей, хотя и получил футбольное образование в Европе. В 2020-м «Барса» заплатила «Аяксу» за защитника € 20 млн. А сейчас он в аренде в «Милане», где играет чаще.
Ориентировочный состав
Вероятная схема: 4-3-3.
Расписание матчей
США — явный претендент на выход из группы. А у матча с Ираном даже будет политический подтекст.
Факт: мужской и женской сборным США платят одинаково
В сентябре 2022 года мужские и женские сборные США подписали с федерацией договор о равной оплате труда. То есть доходы от всей коммерческой деятельности, призовые от турниров будут делиться на две сборные в одинаковых размерах. Такого в мировом футболе ещё не было. Но в США счастливы.
У США на ЧМ-2022 будет главный политический матч. Эту сборную нельзя недооценивать
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