У США на ЧМ-2022 будет главный политический матч. Эту сборную нельзя недооценивать

Факт: мужской и женской сборным США платят одинаково

В сентябре 2022 года мужские и женские сборные США подписали с федерацией договор о равной оплате труда. То есть доходы от всей коммерческой деятельности, призовые от турниров будут делиться на две сборные в одинаковых размерах. Такого в мировом футболе ещё не было. Но в США счастливы.